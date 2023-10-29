(MENAFN
- Palestine News Network )
-جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه على قطاع غزة، لليوم الــــ23 على التوالي، مخلفًا وراءه دمارًا هائلاً وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
وتجاوزت حصيلة العدوان أكثر من 8 آلاف شهيد،
إضافة إلى ما يقرب من 20 ألف جريح، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
-شركة“الاتصالات الفلسطينية
تعلن عودة خدمات الاتصال والإنترنت للعمل بشكل تدريجي في قطاع غزة
استشهد الليلة الماضية وفجر اليوم الاحد، ثلاثة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وهم: ناصر عبد اللطيف عزت برغوثي (29 عاما) في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله
والشاب رماح جلال الدين اقطيشات (32 عاما)، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامها بلدة طمون جنوب طوباس,
والشاب نعيم محمود عبد السلام فران (31 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم عسكر شرق نابلس.
-قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، منزل الشهيد حسن قطناني، في مخيم عسكر، شرق نابلس والذي استشهد في الرابع من شهر ايار الماضي
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم حارا نسبيا إلى حار نهاراً وباردا نسبيا ليلاً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
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