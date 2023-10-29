MENAFN - Palestine News Network ) -جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه على قطاع غزة، لليوم الــــ23 على التوالي، مخلفًا وراءه دمارًا هائلاً وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وتجاوزت حصيلة العدوان أكثر من 8 آلاف شهيد،

إضافة إلى ما يقرب من 20 ألف جريح، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

-شركة“الاتصالات الفلسطينية

تعلن عودة خدمات الاتصال والإنترنت للعمل بشكل تدريجي في قطاع غزة

استشهد الليلة الماضية وفجر اليوم الاحد، ثلاثة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وهم: ناصر عبد اللطيف عزت برغوثي (29 عاما) في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله

والشاب رماح جلال الدين اقطيشات (32 عاما)، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامها بلدة طمون جنوب طوباس,

والشاب نعيم محمود عبد السلام فران (31 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم عسكر شرق نابلس.

-قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، منزل الشهيد حسن قطناني، في مخيم عسكر، شرق نابلس والذي استشهد في الرابع من شهر ايار الماضي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم حارا نسبيا إلى حار نهاراً وباردا نسبيا ليلاً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة