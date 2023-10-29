40.7 سعر بيع غرام الذهب 21 بالاردن اليوم الاحد
التاريخ
10/29/2023 3:11:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقر سعر غرام الذهب من عيار 21 اليوم الاحد عند 40.7 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 39 دينارا للشراء منهم ، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب تجارة الحلي والمجوهرات .
وبلغ غرام الذهب من عيار 18 عند 36.3 للبيع للمواطنين مقابل 33.3 للشراء منهم .
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