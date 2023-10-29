السعودية: المركز الوطني للأرصاد يرفع مستوى الإنذار في جدة ورابغ والقنفذة والليث إلى «الإنذار الأحمر»

أعلن المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، رفع مستوى الإنذار في محافظات جدة ورابغ والقنفذة والليث بمنطقة مكة المكرمة إلى «الإنذار الأحمر»، حيث يتوقع استمرار الحالة بهطول أمطار غزيرة.

وكشف أن بداية الإنذار من الساعة 4:00 عصر اليوم (السبت)، ويستمر حتى الساعة 12:00 غداً (الأحد)، مشيراً إلى أن التأثيرات المصاحبة للحالة تتمثل في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

وأكد المركز، متابعة الرئيس التنفيذي الدكتور أيمن غلام لمسار الحالة المطرية، وجاهزية الأعمال وضمان وصول المعلومات للجهات المستفيدة بالوقت المحدد وفقاً للآلية.

من جهتها، دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالسعودية إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة، ومتابعة الحالة عبر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد من خلال الرابط التالي: .