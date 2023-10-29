3 شهداء برصاص الاحتـلال بالضفة الغربية

MENAFN - Khaberni) خبرني - استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، ليل السبت – الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس والخليل ورام الله وجنين وطوباس في الضفة الغربية المحتلة.

ففي رام الله، استشهد فلسطيني وأصيب 11 شخصا، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

وأعلن مستشفى الشهيد ياسر عرفات في مدينة سلفيت، عن استشهاد الشاب ناصر عبد اللطيف البرغوثي (30 عاما) من بيت ريما متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال، كما أصيب 11 شخصا بالرصاص الحي في الأطراف خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة.

وفي طوباس استشهد فلسطيني وأصيب 4 آخرون، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة طمون.

وأفادت مصادر، باستشهاد الشاب رماح جلال بشارات متأثرا بإصابته الحرجة، كما أصيب 4 شبان بالرصاص الحي، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، فجرا، ودارت مواجهات.

وأفاد مدير نادي الأسير الفلسطيني في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل كلا من: باسم محمد بشارات (36 عاما)، وعبد المعز بشارات (37 عاما)، وأميمة عبد الله الطوباسي وهي زوجة الأسير المحرر والمبعد إلى غزة بلال أبو طوس.

وفي نابلس، أعلنت مصادر طبية، عن استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس.

وأضافت المصادر الطبية، أن شابا (25 عاما) استشهد متأثرا بإصابته الحرجة في الصدر، كما أصيب 10 آخرون بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس.

كما أجبرت قوات الاحتلال عائلة الشهيد حسن قطناني على الخروج من منزلها تمهيدا لتفجيره، علما أنه استُشهد هو ومعاذ المصري، وإبراهيم جبر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحامها البلدة القديمة من مدينة نابلس في 4 أيار الماضي.

ومنع جنود الاحتلال طواقم الإسعاف من الدخول لمخيم عسكر القديم وتم الاعتداء على مركبة الإسعاف من قبل مركبة عسكرية إسرائيلية.

وفي الخليل أصيب، فلسطيني بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية الطبقة وبلدة بني نعيم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت قرية الطبقة وبلدة بني نعيم، وأطلق الجنود الرصاص الحي ما تسبب بإصابة شاب في أطرافه السفلية في قرية الطبقة، كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاق الغاز الذي أطلقته قوات الاحتلال في الطبقة وبني نعيم.

وفي جنين أصيب 5 فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت مدينة جنين، وبلدة السيلة الحارثية.

وأفاد شهود، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة أحياء من مدينة جنين وبلدة السيلة الحارثية غربا، ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، ما أدى لإصابة 5 فلسطينيين بالرصاص.

واعتقلت قوات الاحتلال من مدينة جنين عوض الجمال، ومحمد عبد الفتاح عبوشي، ورمزي الفياض من حي الجنان في المدينة، ووائل عابد الشلبي، وعبد القادر الشلبي من بلدة السيلة الحارثية.

وعاث جنود الاحتلال خرابا في محل للصرافة في مدينة جنين يعود للفلسطيني محمد عابد الشلبي من بلدة السيلة.