3 شهداء برصاص الاحتـلال بالضفة الغربية

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- Khaberni) خبرني - استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، ليل السبت – الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس والخليل ورام الله وجنين وطوباس في الضفة الغربية المحتلة.
ففي رام الله، استشهد فلسطيني وأصيب 11 شخصا، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.
وأعلن مستشفى الشهيد ياسر عرفات في مدينة سلفيت، عن استشهاد الشاب ناصر عبد اللطيف البرغوثي (30 عاما) من بيت ريما متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال، كما أصيب 11 شخصا بالرصاص الحي في الأطراف خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة.
وفي طوباس استشهد فلسطيني وأصيب 4 آخرون، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة طمون.
وأفادت مصادر، باستشهاد الشاب رماح جلال بشارات متأثرا بإصابته الحرجة، كما أصيب 4 شبان بالرصاص الحي، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، فجرا، ودارت مواجهات.
وأفاد مدير نادي الأسير الفلسطيني في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل كلا من: باسم محمد بشارات (36 عاما)، وعبد المعز بشارات (37 عاما)، وأميمة عبد الله الطوباسي وهي زوجة الأسير المحرر والمبعد إلى غزة بلال أبو طوس.
وفي نابلس، أعلنت مصادر طبية، عن استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس.
وأضافت المصادر الطبية، أن شابا (25 عاما) استشهد متأثرا بإصابته الحرجة في الصدر، كما أصيب 10 آخرون بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس.
كما أجبرت قوات الاحتلال عائلة الشهيد حسن قطناني على الخروج من منزلها تمهيدا لتفجيره، علما أنه استُشهد هو ومعاذ المصري، وإبراهيم جبر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحامها البلدة القديمة من مدينة نابلس في 4 أيار الماضي.
ومنع جنود الاحتلال طواقم الإسعاف من الدخول لمخيم عسكر القديم وتم الاعتداء على مركبة الإسعاف من قبل مركبة عسكرية إسرائيلية.
وفي الخليل أصيب، فلسطيني بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية الطبقة وبلدة بني نعيم.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت قرية الطبقة وبلدة بني نعيم، وأطلق الجنود الرصاص الحي ما تسبب بإصابة شاب في أطرافه السفلية في قرية الطبقة، كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاق الغاز الذي أطلقته قوات الاحتلال في الطبقة وبني نعيم.
وفي جنين أصيب 5 فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت مدينة جنين، وبلدة السيلة الحارثية.
وأفاد شهود، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة أحياء من مدينة جنين وبلدة السيلة الحارثية غربا، ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، ما أدى لإصابة 5 فلسطينيين بالرصاص.
واعتقلت قوات الاحتلال من مدينة جنين عوض الجمال، ومحمد عبد الفتاح عبوشي، ورمزي الفياض من حي الجنان في المدينة، ووائل عابد الشلبي، وعبد القادر الشلبي من بلدة السيلة الحارثية.
وعاث جنود الاحتلال خرابا في محل للصرافة في مدينة جنين يعود للفلسطيني محمد عابد الشلبي من بلدة السيلة.
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