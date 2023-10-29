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جونو يرصد وجهاً مرعباً

10/29/2023 3:00:12 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اقتراب «الهالوين»، أطلقت وكالة ناسا صورة جديدة لـ «وجه» غريب المظهر على كوكب المشتري، وفق «ديلي ميل». وتم التقاط الصورة بواسطة مسبار جونو التابع لوكالة الفضاء الأمريكية، خلال تحليقه الرابع والخمسين القريب من عملاق الغاز الشهر الماضي.


ويلتقط المسبار سحب كوكب المشتري المتقلبة التي تشكل نمطاً غير عادي إلى حد ما، ما يخلق مظهراً ملتوياً للعينين والأنف والفم.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينتج فيها جونو مثل هذه الصورة. غالباً ما تؤدي المناظر التي يحصل عليها لسحب كوكب المشتري من الدوران عالياً فوق أكبر كوكب في نظامنا الشمسي، إلى ما يسمى بظاهرة «باريدوليا»، حيث يرغب العقل البشري بفهم ما تراه العيون، فيخلق معنى غير حقيقي. وتم رصد «ملامح الوجه» اليائسة من قبل العالم فلاديمير تاراسوف، الذي لاحظ الأشكال غير العادية في سحب المشتري.

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