أمازون تسجل نموا قويا في الأرباح في الربع الأخير

(MENAFN
) عرضت شركة أمازون، العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية، ارتفاعا كبيرا في أرباحها خلال الربع الرابع ، وذلك بفضل المبيعات القوية وزيادة كفاءة عمليات التوصيل. وأعلنت الشركة عن ربح بلغت قيمته 9.9 مليار دولار، مدعوما بمبيعات وصلت إلى 143.1 مليار دولار خلال الربع الذي انتهى مؤخرا. وبشكل ملحوظ، يمكن أن يرجع أكثر من نصف إجمالي دخل أمازون إلى وحدة السحابة "خدمات الويب أمازون (اي دبليو اس)".
كما أعلنت كل من ألفابت، الشركة الأم الراعية لمحرك البحث جوجل، ومايكروسوفت أيضًا عن زيادة في أرباحهما الفصلية هذا الأسبوع مما لفت الانتباه، حيث يستمر الطلب على الحوسبة السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في النمو. ومع ذلك، كان لدى المستثمرين توقعات أعلى بالنسبة لخدمة جوجل كلاود مما أدى إلى انخفاض أسهم الشركة. في حين سجلت "خدمات الويب أمازون" نموا بنسبة 12 بالمئة مقارنة بالربع ذاته من 2022، واعتبر هذا المعدل نموا أقل بقليل مما حققته منافساتها في مجال السحابة السحابية التي تديرها مايكروسوفت وجوجل.
كذلك عبّر الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، أندي جاسي، عن تفاؤله بشأن مستقبل "خدمات الويب أمازون"، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة أمامها، وخاصة في ميدان الذكاء الاصطناعي الإنتاجي. ويعتقد أن هذا القطاع لديه الإمكانية لتحقيق عشرات المليارات من الدولارات في الإيرادات لخدمات الويب أمازون في السنوات القادمة. قبل أسابيع، أعلنت أمازون عن نيتها استثمار ما يصل إلى أربعة مليارات دولار في شركة الذكاء الاصطناعي "أنثروبيك"، مما يؤكد التزامها باستغلال إمكانيات الذكاء الاصطناعي.
في حين أشار جاسي إلى إنجازات الشركة في مناقشة أداء الربع الأخير، بما في ذلك تحسين تكاليف الخدمة وسرعة التوصيل في متاجرها. كما شهدت الإعلانات نموًا قويًا، بينما استقرت أعمال خدمات الويب أمازون. لقد لاحظ محللون وخبراء أن إيرادات أمازون تجاوزت التوقعات خلال هذه الفترة، مما يؤكد على قدرة الشركة المستمرة على التكيف والازدهار في عالم التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية السريع التطور.
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