أرباح هواوي تتجاوز التوقعات بأداء قوي للربع الثالث

(MENAFN
) شركة هواوي للتكنولوجيا، الشركة الصينية البارزة في مجال الإلكترونيات، قد أظهرت قدرة استثنائية على التحدي في مواجهة العقوبات الأمريكية، حيث تضاعفت أرباحها بنسبة أكبر من الضعف في الربع القبل الأخير من 2023. وشهد هذا الربع تقدمات كبيرة في تكنولوجيا رقائق الكمبيوتر للشركة، مما يعيد تأكيد مكانتها كعملاقة في صناعة الإلكترونيات في الصين.
كما تظهر تقديرات وكالة أنباء بلومبرغ للأشهر التسعة الأولى من هذا العام أن هواوي، التي مقرها في شنتشن، الصين، شهدت زيادة كبيرة في أرباحها الصافية، حيث ارتفعت بنسبة 118 بالمئة لتصل إلى 26.4 مليار يوان، ما يعادل 3.6 مليار دولار، خلال الربع الذي انتهى في أيلول. هذه الأداء المالي المذهل يعكس التفاني الثابت لشركة هواوي في مجال الابتكار والقدرة على التكيف في بيئة جيوسياسية تحمل تحديات كبيرة.
كذلك تسلط تقرير وكالة بلومبرغ الضوء على أن مبيعات الشركة شهدت أيضًا ارتفاعًا طفيفًا، حيث وصلت إلى 145.7 مليار يوان. ومن الجدير بالذكر أن هذه الأرقام تتضمن مبيعات الهاتف المحمول الجديد "ميت 60 برو" الذي زادت حوله الاهتمام الكبير منذ إطلاقه في آب. ويعتبر الهاتف أنجح ما تقدمه هواوي حيث يتميز بمعالج بتقنية 7 نانومتر الذي تنتجه الشركة الصينية الحكومية لتصنيع الأشباح الدولي، وهو إنجاز تكنولوجي كبير. هذا الإنجاز لاقى استحسانًا كبيرًا في الصين، مما يرمز إلى تقدم ملموس في جهود الصين لمواجهة اتهامات أن الحملة التي تقودها الولايات المتحدة لاحتواء التقدم التكنولوجي الصيني قد فشلت.
في حين زادت الطلبية الكبيرة على هاتف ميت 60 برو الجديد من نفاد المنتج في السوق الصينية، مما أثار التكهنات بشأن عودة هواوي إلى صدارة سوق الهواتف المحمولة. وهذا أمر ذو أهمية خاصة مع تراجع مبيعات هواتف آيفون التي اعتادت أن تهيمن على السوق الصيني تاريخيًا. وتعزز هذه التطورات مكانة هواوي المتجددة في قطاع الهواتف المحمولة، الذي يتسم بالتنافسية الشديدة.
ويؤكد أداء هواوي القوي في الربع الثالث على قدرتها الدائمة على التفوق في مواجهة الصعاب، حيث تستمر في الابتكار وتحقيق أداء ممتاز في مجالات التكنولوجيا الرئيسية، مما يعزز مكانتها كلاعب رائد في صناعة الإلكترونيات العالمية.
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