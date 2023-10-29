إصدارات السندات الصينية تصل إلى 6.06 تريليون يوان في أيلول

(MENAFN
) البيانات التي قدمها بنك الشعب الصيني، وهو المصرف المركزي للبلاد، كشفت أن إصدارات السندات في الصين خلال شهر أيلول بلغت حوالي 6.06 تريليون يوان، ما يعادل حوالي 844 مليار دولار أمريكي. تقدم هذه البيانات نظرة على النشاط الكبير في سوق السندات الصيني خلال تلك الفترة.
كما يبرز تسليط الضوء على تفاصيل إصدارات السندات هذه, التنوع داخل سوق السندات الصيني. فقد بلغت إصدارات السندات الخزانة 1.18 تريليون يوان من إجمالي الإصدارات، مما يشير إلى جهود الحكومة في جمع رأس المال من خلال هذه الأدوات الدينية. بالإضافة إلى ذلك، بلغت إصدارات السندات المحلية للحكومات المحلية 44,768 مليار يوان، مما يعكس دور الإدارات المحلية في استخدام سوق السندات كمصدر للتمويل لمشاريع التنمية المختلفة والمبادرات.
كذلك شهد القطاع الشركات مشاركة نشطة في سوق السندات، حيث بلغ إجمالي إصدارات السندات المالية 809.15 مليار يوان، وبلغت إصدارات السندات الائتمانية الشركات 1.16 تريليون يوان. هذه السندات الشركات تمثل وسيلة للشركات للوصول إلى رأس المال وتمويل عملياتها.
في حين بلغت إصدارات الأوراق المالية المدعومة بأصول الائتمان 34.49 مليار يوان، مما يؤكد على تنوع الأدوات المالية المتاحة في سوق السندات الصيني. بالإضافة إلى ذلك، بلغت إصدارات شهادات الودائع بين البنوك 2.08 تريليون يوان في الشهر الماضي، مما يشير إلى أهمية أنشطة الإقراض والاقتراض بين البنوك داخل النظام المالي الصيني.
وبلغت القيمة التراكمية للسندات الصادرة والمحتفظ بها في الصين حوالي 153.9 تريليون يوان حتى نهاية أيلول، مما يؤكد على حجم وأهمية سوق السندات في المشهد المالي للبلاد. تعكس هذه البيانات سوق السندات الصيني النشط والديناميكي، حيث تشارك العديد من الكيانات، بما في ذلك الحكومة والحكومات المحلية والشركات والمؤسسات المالية، بنشاط في جمع رأس المال وإدارة احتياجاتها المالية من خلال إصدارات السندات.
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