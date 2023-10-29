الأسواق الآسيوية تتصاعد من أرباح التكنولوجيا الأمريكية القوية

(MENAFN
) سجلت الأسواق الآسيوية ارتفاعًا شاملاً يوم الجمعة، مع التفاؤل الحذر بشأن تأثير تقارير الأرباح القوية من قبل شركات التكنولوجيا الأمريكية الرائدة على المشهد المالي العالمي. وتم الكشف عن هذه التقارير بعد ساعات التداول الرسمية على وول ستريت، مما أشعل آمالًا في عودة الحيوية إلى الأسواق العالمية. على وجه الخصوص.
كما ارتفعت أسعار الأسهم في هونغ كونغ، وسجلت المؤشرات في أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية مكاسب، بينما شهدت الأسواق الصينية الرئيسية استقرارًا نسبيًا. جاء ذلك بعد أن أظهرت البيانات نموًا في أرباح الشركات الصناعية الصينية، على الرغم من أن هذا النمو كان أقل قليلًا من الفترة السابقة.
كذلك شهدت عقود مرتبطة بمؤشر ناسداك 100 ارتفاعًا مع انطلاق التداول في آسيا، بعد انخفاض بنسبة 1.9 بالمئة في المؤشر الرئيسي خلال جلسة يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر. وشهدت شركات التكنولوجيا البارزة مثل أمازون وإنتل زيادات بعد ساعات التداول الرسمية، مما أسهم في تعزيز التفاؤل في السوق. ورغم أن هذه التطورات تُظهر انتعاشًا ملحوظًا، إلا أن المشاركين في السوق يبقون حذرين ومترقبين بفارغ الصبر مزيدًا من التطورات في الأسواق الأمريكية. ومع اقتراب ساعات التداول على وول ستريت، تُظهر ارتفاعات واضحة في عقود الأسواق الآمال في عودة مبكرة. يعزى ذلك إلى توقعات بأن أرباح شركات التكنولوجيا القوية قد تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز أداء الأسواق.
في حين تبقى المشهد العام في الأسواق الآسيوية متفائلاً بحذر، تحت تأثير مجموعة من العوامل، بما في ذلك النتائج الشركية المشجعة وتوقعات بآثار إيجابية على الساحة المالية العالمية. ردت مؤشرات الأسهم في المنطقة بإيجابية على هذه الأخبار، معبرة عن تفاؤل المستثمرين بإمكانية عودة المشهد المالي في أعقاب تقارير الأرباح، ولا سيما تلك التي تأتي من عمالقة التكنولوجيا الذين يمكن أن يؤثروا على المزيد من توجهات الأسواق بشكل أوسع.
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