المصرف المركزي الأوروبي يبقي أسعار الفائدة ثابتة وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي

(MENAFN
) في اجتماعه الأخير، اتخذ البنك المركزي الأوروبي قرارا بالإبقاء على الوضع الراهن فيما يتعلق بأسعار الفائدة، مما أدى فعليا إلى إيقاف سلسلة من رفع أسعار الفائدة التي بدأت في تموز من 2022. تم تنفيذ هذه السلسلة من الزيادات التدريجية بهدف أساسي هو مكافحة ضغوط التضخم المتزايدة الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية المختلفة، بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا.
كما نظرا لأن البنك المركزي الأوروبي لاحظ تخفيفا إلى حد ما لضغوط الأسعار ولاحظ علامات الهشاشة الاقتصادية، فقد اتخذ خطوة استراتيجية لتعليق رفع أسعار الفائدة. يشير هذا القرار إلى نية البنك توخي الحذر ومراقبة التداعيات المحتملة على اقتصاد منطقة اليورو عن كثب، مما يشير إلى استعداده للتحلي بالمرونة استجابة للظروف الاقتصادية السائدة.
كذلك تعني نتيجة هذا القرار أن سعر الفائدة على الودائع لا يزال ثابتا عند 4 بالمئة، وهو المستوى الذي يمثل الأعلى في تاريخ البنك المركزي الأوروبي. يتم إصدار هذا الحكم على خلفية انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم. بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية في نهاية العام السابق، عند 4.3 بالمئة، تراجعت مستويات التضخم إلى 4.3 بالمئة في أيلول. ومع ذلك، لا يزال هذا الرقم يقف عند أكثر من ضعف هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة.
في حين يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يظل التضخم مرتفعا لفترة طويلة. ومع ذلك، في الوقت نفسه، هناك مؤشرات على ضعف الظروف الاقتصادية داخل منطقة اليورو. نقلت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن المناقشات حول خفض سعر الفائدة المحتمل مبالغ فيها حاليا. ويؤكد هذا الشعور على إحجام البنك المركزي الأوروبي الحالي عن اتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة الشكوك والتحديات الاقتصادية المستمرة. يعكس موقف البنك المركزي نهجه المتوازن في التنقل في المشهد الاقتصادي المعقد.
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