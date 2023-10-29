تجارب سوق العملات المشفرة تتراجع مع انخفاض البيتكوين إلى مستويات منخفضة جديدة

(MENAFN
) بعد فترة من الانتعاش، تلقى سوق العملات المشفرة ضربة، حيث شهدت بيتكوين انخفاضا خلال تداول اليوم. انخفض سعر البيتكوين بنسبة 1.85 بالمئة، ليستقر عند 34050 دولارا، مما يمثل انخفاضا جديدا في القيمة السوقية لهذه العملة المشفرة الشهيرة، حيث بلغ 665 مليار دولار فقط.
كما ترقب متزايد يحيط بالتأثير المحتمل لصندوق بيتكوين المتداول في البورصة "إي تي اف", والذي يمثل وسيلة لمستثمري الصناديق للاحتفاظ بالعملات الرقمية نيابة عنهم. ينظر إلى "إي تي اف" هذا على أنه عامل محوري في زيادة الطلب على بيتكوين، لأنه يوفر وسيلة لأولئك المترددين بشأن العملات المشفرة للاستفادة منها من خلال سوق الأسهم التقليدية. حظي احتمال وجود مثل هذه الأدوات المالية باهتمام كبير، خاصة بعد التقارير التي تشير إلى أنه من غير المرجح أن تعيد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية "إس إي سي" النظر في قرار محكمة سابق، والذي رفض طلب "استثمارات جرييسكيل" لتحويل جرييسكيل بيتكوين ترست"، الذي تبلغ قيمته حوالي 17 مليار دولار، إلى صندوق متداول في البورصة.
كذلك سيوفر صندوق " اي تي اف" هذا للمستثمرين طريقة لتتبع تحركات أسعار بيتكوين دون ملكية مباشرة في حالة الموافقة, ولدى المؤسسات المالية الكبرى مثل بلاك روك وغيرها, أوامر معلقة لبيتكوين في الولايات المتحدة، مما أثار تكهنات حول الموافقة على صندوق "آي شيرز إي تي إف" الخاص بشركة بلاك روك للإدراج في منصة غرفة مقاصة "دي تي سي سي", ومن من المتوقع أن يساهم قرار تقديم مثل هذا الصندوق في زيادة السيولة وتوسيع جمهور المستثمرين، مما قد يؤدي إلى جلب المزيد من المشاركين إلى سوق البيتكوين.
في حين على الرغم من تقلبات السوق الأخيرة، انخفض حجم تداول البيتكوين إلى 19.06 مليار دولار في الساعات الماضية، ليستمر في الاتجاه حيث انخفض بنسبة 16.28 بالمئة تقريبا على مدار الأسبوع الماضي. وتؤكد هذه التطورات على التقلبات وعدم اليقين في مجال العملات المشفرة، حيث يتوقف مستقبل السوق على القرارات التنظيمية ومعنويات المستثمرين.
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