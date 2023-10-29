أنفاق غزة.. لغز المقاومة العصي على الاحتلال

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالت صحيفة نيويورك تايمز إن أنفاق المقاومة الفلسطينية أحد أهم الأسباب التي تدفع الاحتلال إلى تأخير التدخل البري في قطاع غزة.

وأشارت إلى وجود شبكة واسعة من الأنفاق تحت القطاع، فيها العديد من الممرات والغرف وحتى طرق خاصة للمركبات، كما يعتقد أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تخفي أسلحتها ومقاتليها ومراكز القيادة في تلك الأنفاق.

ووفقا لنيويورك تايمز رغم أن جيش الاحتلال أعلن تدمير 150 هدفا تحت الأرض ليلة أمس الجمعة، فإن معضلة الأنفاق لا تزال تشكل التحدي الأكثر صعوبة للقوات التي تشارك في أي غزو بري واسع النطاق لقطاع غزة.

وتنقل الصحيفة عن الجنرال جوزيف فوتيل، القائد السابق للقيادة المركزية الأميركية المسؤولة عن الشرق الأوسط قوله إنه "لا ينبغي أن تكون لدينا أوهام بشأن الكيفية التي ستؤول إليها الأمور" إذ "سيكون قتالا دمويا ووحشيا".

فقد كانت الأنفاق جزءا من الحياة في غزة لسنوات، لكنها تضاعفت بشكل حاد بعد العام 2007، عندما سيطرت حركة حماس على القطاع وشددت إسرائيل حصارها، ورد الفلسطينيون ببناء مئات الأنفاق لتهريب المواد الغذائية والبضائع والأشخاص والأسلحة.

وتذكر الصحيفة أن شبكة الأنفاق كلفت حركة حماس نحو 3 ملايين دولار لكل منها، بحسب الجيش الإسرائيلي.

كما أن بعض هذه الأنفاق تم بناؤه بالخرسانة الجاهزة والحديد، وبه غرف طبية لتقديم المساعدة للمقاتلين الجرحى، والبعض الآخر لديه مساحات على عمق 130 قدما تحت الأرض حيث يمكن للناس الاختباء لعدة أشهر.

غزة السفلى

وصفت يوتشيفيد ليفشيتز، وهي امرأة تبلغ من العمر 85 عاما، أفرجت عنها حماس بعد 17 يوما من أسرها، كيف مشت لأميال عبر "شبكة عنكبوتية" من الأنفاق.

وقالت للصحفيين -الثلاثاء الماضي- إن مقاتلي حماس قادوها عبر ممرات رطبة تحت الأرض إلى "قاعة كبيرة حيث يتمركز حوالي 25 أسيرا".

ويشير الناس في إسرائيل إلى نظام الأنفاق باسم "غزة السفلى" أو "المترو".

ويقول الجنرال الأميركي فوتيل، الذي زار نفقا لحزب الله على الحدود الجنوبية للبنان، إنه "فوجئ بمستوى الجهد المبذول في خلق هذه الأشياء".

وأشار إلى أنها لم تكن هذه مجرد ثقوب في الأرض "بل كانت بنية معمارية" متكاملة، وقد تم "ربطها بغرف وتم بناؤها بطريقة تتحمل الضربات على السطح".

ويزعم جويل روسكين، أستاذ الجيولوجيا في جامعة بار إيلان في إسرائيل، أنه مع قيام حماس بتوسيع نظام مترو الأنفاق، قامت بإخفاء مداخل الأنفاق في المنازل وغيرها من المباني الصغيرة على الجانب المصري من الحدود، حيث يمتد نظام الأنفاق على طول الطريق حتى حدود القطاع الشمالية.

ويشير روسكين أنه قبل عقد من الزمن، بذلت مصر جهودا لتدمير الأنفاق على طول حدودها، حيث تم إلقاء مياه الصرف الصحي في بعضها وتسوية المنازل بالأرض التي كانت تخفي المداخل.

وتوضح خبيرة حرب الأنفاق في جامعة ريشمان الإسرائيلية دافني ريتشموند أنها تشك في أن أي شخص يعرف عدد الأميال من الأنفاق التي تمتلكها حماس.

فيما يقدر بعض المحللين العدد بالمئات، حيث كان رئيس حركة حماس في الداخل يحيى السنوار قد ذكر في العام 2021 أن هناك 310 أميال من الأنفاق في غزة.

يذكر تقرير الصحيفة الأميركية أن حركة حماس قامت بحفر الأنفاق يدويا أو بالمجارف، لتجنب اكتشافها، وقد ساعدت التضاريس الرملية على سهولة عمليات الحفر.

وقال الخبراء إن الأنفاق التي يتحرك عبرها مقاتلو حماس يبلغ طولها عادة 6 أقدام ونصف وعرضها 3 أقدام، كما يمكن أن يكون العرض الضيق بمثابة كابوس للجنود الذين يتعين عليهم التحرك من خلالهم في صف واحد.

وتنقل الصحيفة عن جنود وضباط الاحتلال الذين عملوا على تطهير الأنفاق في غزة في وقت سابق أن الجيش عادة ما يمتنع عن إرسال الأشخاص إلى هذه لأنفاق.

ووفقا للعقيد أمير أولو، القائد السابق لوحدة الهندسة القتالية النخبوية المعروفة باسم ياهالوم، المسؤولة عن تفكيك الأنفاق، إنه لا يوجد "احتمال" بشأن "الفخاخ المتفجرة".

وكان أولو جزءا من محاولة الاحتلال في عام 2014، خلال العدوان على غزة واستمر التوغل البري خلالها لمدة أسبوعين.

وقال العقيد إن الفخاخ المتفجرة، وهي عادة قنابل يتم إطلاقها عن بعد أو تنفجر عندما يعبر شيء ما سلك التفجير، موجودة دائما.

وفي العام 2013 أصيب 6 جنود للاحتلال، أحدهم أصيب بالعمى بسبب انفجار في أحد الأنفاق أثناء محاولتهم إدخال كاميرا في ذلك النفق.

ويقول الجنود الذين قاموا بتطهير الأنفاق إن الدخول إلى أحد الأنفاق هو آخر شيء يريدون القيام به. ووفقا لأولو "باستخدام الأنفاق، يمكن للعدو أن يحاصرنا ويهاجمنا من الخلف".

وقال مسؤولون عسكريون إن الغارات الجوية وأجهزة الاستشعار التي تعمل عن بعد يمكن أن تدمر الأنفاق، لكن سيتعين على إسرائيل في نهاية المطاف إرسال أشخاص إذا أرادت ضمان تفكيك الشبكة بالكامل.

ووفقا لتقرير مؤسسة راند حول الحرب على غزة عام 2014 فإنه "حتى بعد انتهاء عملية الجرف الصامد، فإن الجيش الإسرائيلي واجه تحديات تكنولوجية حقيقية في اكتشاف الأنفاق والقتال فيها وتدميرها في نهاية المطاف".

تشير نيويورك تايمز إلى وجود وحدة عسكرية إسرائيلية تدعى السامور، أو ابن عرس، متخصصة في الحرب تحت الأرض، وتتدرب على الأنفاق الوهمية في إسرائيل.

ويقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدريب المشاة بانتظام على كيفية تدمير الأنفاق.

وتنقل الصحيفة عن جندي احتياط في الضفة الغربية قوله "إن وحدات مشاة أخرى تتدرب أيضا على حرب الأنفاق".

ووفقا للجندي فإن جيش الاحتلال يستخدم تقنية تسمى "الشعر الأرجواني" لتحديد مسار النفق، حيث يتم إلقاء قنابل دخان داخل النفق ومراقبة خروج الدخان الأرجواني من أي منزل في المنطقة.

ويقول الجندي إن الدخان يشير إلى أن المنزل متصل بشبكة الأنفاق ويجب إغلاقه قبل نزول الجنود إلى الأنفاق، مشيرا إلى أن الدخان يتحرك مثل خيوط الشعر في جميع أنحاء نظام النفق.

وتؤكد ريتشموند باراك أن أكثر ما يثير القلق هو الأنفاق البحرية إذ تمثل "اتجاها مستقبليا خطيرا".

وفي عام 2018، دمر الاحتلال بئرا امتدت أمتارا في البحر، وربما تكون الأولى من نوعها التي يتم اكتشافها، وكان من الممكن أن يكون غواصو حماس قد استخدموا النفق للعبور إلى المياه الإسرائيلية دون أن يتم اكتشافهم.

وبعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي عن تدمير النفق المؤدي إلى البحر، نشر مقطع فيديو لحادثة أخرى.

وقال مسؤولون إن الصورة أظهرت القوات الإسرائيلية وهي تقصف غواصين من حماس خرجوا من نفق على طول ساحل غزة وكانوا يحاولون دخول إسرائيل بالقرب من شاطئ زيكيم.

وتقول باراك "إن حماس تبتكر باستمرار في مجال الحرب الجوفية وتستغل معرفتها وخبرتها بطرق جديدة ومبتكرة".