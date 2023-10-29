5,267 مليار دينار تداول عقاري في الأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - بلغ حجم التداول في سوق العقار في الأردن خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي، 5,267 مليار دينار أردني، فيما بلغ حجم التداول في شهر أيلول 608 ملايين دينار وبانخفاض بلغت نسبته 22% مقارنة بشهر آب، وفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة.





ووفق التقرير الذي صدر مؤخرا، واطلعت عليه "المملكة"، فإن قيمة الإيرادات خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي، انخفضت بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ لتبلغ 196,626,787 دينارا أردنيا.





وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة الإيرادات خلال شهر أيلول من العام الحالي بنسبة 16% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وإلى انخفاض بنسبة 23% مقارنة بشهر آب السابق، لتبلغ 20,499,869 دينارا أردنيا.





وانخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، حيث بلغت 168,648,172 دينارا، فيما انخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر أيلول من العام الحالي بنسبة 25% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 40% مقارنة بالشهر السابق، حيث بلغت (18,033,206) دينارا.





ووفق التقرير، انخفضت حركة بيوعات غير الأردنيين خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 18%، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 13%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.





كما انخفضت حركة بيوعات غير الأردنيين خلال شهر أيلول الماضي، بنسبة 21% مقارنة بنظيرتها من عام 2022، وانخفضت بنسبة 8% مقارنة بالشهر السابق، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 24% مقارنة بنظيرتها من عام 2022، وانخفضت بنسبة 11% مقارنة بالشهر السابق، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 15% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وانخفضت بنسبة 2% مقارنة بالشهر السابق.





وأشار التقرير إلى انخفاض حركة بيع العقار في المملكة خلال التسعة شهور الأولى من عام 2023 بنسبة بلغت 5%، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 6%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.





وانخفضت حركة بيع العقار في الأردن خلال شهر أيلول الماضي بنسبة 13%، مقارنة بنظيرتها من عام 2022، وانخفضت بنسبة 24% مقارنة بالشهر السابق، وانخفضت بيوعات الشقق بنسبة 12% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 13% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وانخفضت بنسبة 22% مقارنة بالشهر السابق.





وأوضحت دائرة الأراضي والمساحة أنه "سيتعذر مقارنة حجم التداول بنظيره من الأعوام السابقة وتحديد معدلات التغير حاليا لاختلاف آلية الاحتساب".