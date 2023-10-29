فودافون مصر تعتزم إرسال أبراج للتغطية على حدود غزة

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- Khaberni) خبرني - تعتزم شركة فودافون مصر بالتنسيق بين الجانبين المصري والفلسطيني إرسال أبراج المحمول لزيادة تغطية شبكة الإنترنت على الحدود بين مصر وقطاع غزة .
وقال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشؤون القانونية بشركة فودافون أيمن عصام إنه في حالة السماح للشركات بالتغطية فسيكون ذلك لمساحات لا تتجاوز 10 كلم من موقع البرج وهو الحد الأقصى لوصول الإشارة فنيًا.
وأضاف أن الخدمة تعتمد في المقام الأول على وجود أنظمة لدى المشغلين في قطاع غزة تسمح بتشغيل نظام التجوال لديهم حتى يتسنى لهم التقاط إشارة الشبكات المصرية مؤكدا ان فودافون مصر ستقدم الخدمة مجانًا، وأنه تم التأكد من الجاهزية الفنية وفي انتظار إشارة الإنطلاق.
يشار الى أن سكان غزة يعيشون أوضاعا صعبة في ظل انقطاع عدة خدمات حيوية عنهم، أحدثها الاتصالات والإنترنت.
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