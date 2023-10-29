فودافون مصر تعتزم إرسال أبراج للتغطية على حدود غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - تعتزم شركة فودافون مصر بالتنسيق بين الجانبين المصري والفلسطيني إرسال أبراج المحمول لزيادة تغطية شبكة الإنترنت على الحدود بين مصر وقطاع غزة .

وقال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشؤون القانونية بشركة فودافون أيمن عصام إنه في حالة السماح للشركات بالتغطية فسيكون ذلك لمساحات لا تتجاوز 10 كلم من موقع البرج وهو الحد الأقصى لوصول الإشارة فنيًا.

وأضاف أن الخدمة تعتمد في المقام الأول على وجود أنظمة لدى المشغلين في قطاع غزة تسمح بتشغيل نظام التجوال لديهم حتى يتسنى لهم التقاط إشارة الشبكات المصرية مؤكدا ان فودافون مصر ستقدم الخدمة مجانًا، وأنه تم التأكد من الجاهزية الفنية وفي انتظار إشارة الإنطلاق.

يشار الى أن سكان غزة يعيشون أوضاعا صعبة في ظل انقطاع عدة خدمات حيوية عنهم، أحدثها الاتصالات والإنترنت.