60 % في كوكب اليابان يعتقدون أن المضادات الحيوية تعالج نزلات البرد

أظهر استطلاع رأي ياباني حديث أن 60 % من السكان يعتقدون خطأ أن المضادات الحيوية فعالة في علاج نزلات البرد.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن ذلك يأتي مع تحذير الخبراء الطبيين من أن سوء استخدام المضادات الحيوية والإفراط في استخدامها يمكن أن يزيد من مقاومة مضادات الميكروبات.

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كل من نزلات البرد والأنفلونزا عدوى فيروسية، ما يعني أن المضادات الحيوية غير فعالة في علاجها. وينطبق الشيء ذاته على التهاب الحلق أو سيلان الأنف، وفقاً للمستشفى المركزي التابع للمركز الوطني للصحة العالمية والطب في طوكيو.

وفي الاستطلاع الذي أجري عبر الإنترنت وشمل عينة من 500 شخص، قال ما يقرب من 67% من أولياء الأمور الذين لديهم أطفال في مرحلة ما قبل المدرسة إنهم يعتقدون أن المضادات الحيوية يمكنها مكافحة الفيروسات، بينما قال ما يقرب من 56% إنها قادرة على علاج نزلات البرد.

وفي دراسة منفصلة، قال نحو 63% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فما فوق، إنهم يعتقدون أن المضادات الحيوية يمكن أن تعالج الالتهابات الفيروسية.

وقالت الحكومة اليابانية إنها تشعر بالقلق إزاء مقاومة مضادات الميكروبات، والتي تعتبر على نطاق واسع "وباء صامتاً" بين العاملين في المجال الطبي.

ووضعت الحكومة خطة عمل مدتها خمس سنوات في محاولة للتعامل مع المشكلة هدفها خفض الاستخدام اليومي للمضادات الحيوية لكل 1000 شخص بنسبة 15% مع العام الأخير من الخطة عن مستويات 2020.

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