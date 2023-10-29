ألكسندر لوكاشينكو: الحرب بين روسيا وأوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود

قال ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا وأوكرانيا عالقتان في طريق مسدود على جبهة الحرب بينهما، مضيفا أنه يتعين على الجانبين الجلوس والتفاوض على إنهاء الصراع.

وقال لوكاشينكو: "هناك ما يكفي من المشاكل على الجانبين، وبشكل عام، أصبح الوضع الآن في طريق مسدود بشكل خطير، لا يمكن لأحد أن يفعل أي شيء ويعزز موقفه أو يطوره بشكل كبير".

وتابع "إنهم هناك وجهاً لوجه حتى الموت متحصنين.. الناس يموتون."

وقال البيت الأبيض إن القوات الروسية واصلت توغلها هذا الأسبوع بالقرب من مدينة أفديفكا المدمرة في دونيتسك وتكبدت خسائر فادحة، لكن الجبهة الشاسعة في أوكرانيا لم تتحرك على نحو يذكر في العام الماضي على الرغم من الهجوم المضاد العنيف الذي شنته كييف منذ أشهر.

وقال لوكاشينكو، الذي قدم أراضي بلاده كمنصة انطلاق للغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في عام 2022، إن مطالب أوكرانيا لروسيا بالانسحاب من أراضيها يجب حلها على طاولة المفاوضات "حتى لا يموت أحد".

وقال لوكاشينكو في مقطع مصور على شكل أسئلة وأجوبة نُشر على الموقع الإلكتروني لوكالة بيلتا الرسمية للأنباء: "نحن بحاجة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق".

وأضاف: "كما قلت ذات مرة ليست هناك حاجة لشروط مسبقة. الشيء الرئيسي هو إعطاء أمر التوقف".

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، خلال اجتماع ضم أكثر من 60 مستشاراً للأمن القومي أن خطته للسلام المكونة من عشر نقاط، والتي تتضمن دعوات لاستعادة وحدة أراضي أوكرانيا، هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب.

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