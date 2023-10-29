الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت مبكر، اليوم الأحد، إن القوات الإسرائيلية قتلت ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية أثناء الليل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز