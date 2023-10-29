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ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 8 آلاف

10/29/2023 2:08:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت مصادر عن وزارة الصحة في غزة قولها إن عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلية المستمرة على غزة تجاوز 8 آلاف.


ويستمر العدوان على غزة، لليوم الـ23 بقصف مناطق سكنية عدة جوا وبحرا وبرا .


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