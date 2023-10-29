ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 8 آلاف

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 8 آلاف
التاريخ
10/29/2023 2:08:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت مصادر عن وزارة الصحة في غزة قولها إن عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلية المستمرة على غزة تجاوز 8 آلاف.
ويستمر العدوان على غزة، لليوم الـ23 بقصف مناطق سكنية عدة جوا وبحرا وبرا .
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