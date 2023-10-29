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جيش الاحتلال يكشف عن عدد الأسرى لدى المقاومة

10/29/2023 2:08:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، إن عدد الأسرى المحتجزين لدى حماس بلغ 230 أسيرا.


وأفاد دانيال هاغاري بأن الجيش يوسع تدريجيا العملية البرية، مشيرا إلى أن الهدف من تكثيف العمليات الحربية في غزة هو الضغط لإطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين هناك.


ولفت إلى أن الرقم ليس نهائيا مشيرا إلى أن الجيش يحقق في معلومات جديدة.


ولا يشمل العدد أيضا 4 رهائن أطلقت "حماس" سراحهم، الأم وابنتها جوديث وناتالي رعنان الأسبوع الماضي، والمسنتين يوتشيفيد ليفشيتز ونوريت كوبر.

روسيا اليوم


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