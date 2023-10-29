جيش الاحتلال يكشف عن عدد الأسرى لدى المقاومة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، إن عدد الأسرى المحتجزين لدى حماس بلغ 230 أسيرا.
وأفاد دانيال هاغاري بأن الجيش يوسع تدريجيا العملية البرية، مشيرا إلى أن الهدف من تكثيف العمليات الحربية في غزة هو الضغط لإطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين هناك.
ولفت إلى أن الرقم ليس نهائيا مشيرا إلى أن الجيش يحقق في معلومات جديدة.
ولا يشمل العدد أيضا 4 رهائن أطلقت "حماس" سراحهم، الأم وابنتها جوديث وناتالي رعنان الأسبوع الماضي، والمسنتين يوتشيفيد ليفشيتز ونوريت كوبر.
روسيا اليوم
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