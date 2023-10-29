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فيديو - المقاومة تطلق رشقات صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة

10/29/2023 2:08:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام عن رشقات صاروخية أطلقتها أمس السبت باتجاه الأراضي المحتلة رداً على المجازر بحق المدنيين.


ونشرت مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق صواريخ المقاومة نحو المستوطنات.


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