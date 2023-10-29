فيديو - المقاومة تطلق رشقات صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة

فيديو - المقاومة تطلق رشقات صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة
التاريخ
10/29/2023 2:08:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام عن رشقات صاروخية أطلقتها أمس السبت باتجاه الأراضي المحتلة رداً على المجازر بحق المدنيين.
ونشرت مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق صواريخ المقاومة نحو المستوطنات.
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