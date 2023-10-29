الطاهر يتوقع سيناريوهات مفاوضات تبادل الاسرى بشكل تدريجي بين حماس والاحتلال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصدقال الكاتب والباحث والمحلل السياسي مُعين الطاهر إن مناطق الضفة الغربية تشهد حملة اعتقالات واسعة وإغلاق للحواجز من منطقة إلى أخرى بالأراضي المحتلة.



وأضاف الطاهر خلال اتصال هاتفي عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأحد أن المستوطنين متواجدون على الشوارع الرئيسية في مناطق الضفة لعرقلة حركة الفلسطينيين .



وتوقع أن المضايقات التي يقوم بها الاحتلال في الضفة الغربية هي خطوة أولية لتنفيذ خطة إسرائيل بالسيطرة على الضفة ضمن سيادتها .

وبشأن تبادل الأسرى أكد أن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يرفض خلاله مطالبات المقاومة بتبييض الأسرى من السجون الإسرائيلية.

وتوقع أن نشهد تبادل أسرى بشكل جزئي خلال الأيام المقبلة أي النساء والأطفال وكبار السن الفلسطينيين مقابل النساء والأطفال الإسرائيليين - على سبيل المثال -.

وأشار أن المقاومة ستعمل على إطلاق سراح الأسرى الاسرائيليين من النساء والأطفال وكبار السن مقابل هدنة مؤقتة تشمل إطلاق سراح الفلسطينيين من الأطفال والنساء وكبار السن والمعتقلين الإداريين وإدخال المساعدات إلى غزة بما يشمل الوقود .

وحول عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لفت أن العدد يتجاوز 6 آلاف فلسطيني مشيراً أن العدد يزداد يوم عن يوم منذ بدء عملية طوفان الأقصى والذي بلغ 150 أسير يوميا و 1500 معتقل إداري.

واعتبر الاجتياح البري خلال اليومين الماضيين استطلاع بالنيران لمعرفة نقاط تواجد المقاومة واستكشافها ومن ثم يقوم الطيران الاسرائيلي بالتعامل مع هذه المواقع ومن ثم تنسحب الدبابات الإسرائيلية إلى الخلف.



وتوقع بأنه لا يوجد خطة كاملة لدى جيش الاحتلال لاجتياح غزة برياً مؤكداً أن الحرب ستكون طويلة بحسب تحديدها من قبل إسرائيل والتي تم تقديرها بـ 3 أشهر.



ووصف الحرب بين إسرائيل والمقاومة بأنها طويلة وصعبة بعد أن فاجأت المقاومة العالم بمعركة طوفان الأقصى منذ 7 تشرين الأول.

