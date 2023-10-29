البنك المركزي الروسي يرفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي في ثلاثة

(MENAFN
) استجابة للتضخم المتزايد والانخفاض المستمر في قيمة الروبل، قرر البنك المركزي الروسي رفع أسعار الفائدة بنسبة 5 بالمئة للمرة الرابعة على التوالي في غضون ثلاثة أشهر. تم الإعلان عن هذا القرار رسميا يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر. ولفت البنك المركزي، في بيان، إلى الضغوط التضخمية المتزايدة، التي تجاوزت توقعاتها السابقة. في ضوء ذلك، رأوا أنه من الضروري تشديد السياسة النقدية مرة أخرى بهدف أساسي هو خفض معدل التضخم الحالي البالغ 6 بالمئة إلى هدف 4 بالمئة بحلول عام 2024.
كما يأتي هذا الإعلان في أعقاب موافقة البرلمان الروسي يوم الخميس على زيادة النفقات العسكرية بنسبة 6 بالمئة لعام 2024، وهي خطوة تعكس الضغط المستمر على المالية العامة والاقتصاد الروسي بسبب الصراع المستمر في أوكرانيا. وقد ترك تأثير العقوبات، إلى جانب انخفاض قيمة الروبل في الأشهر الأخيرة وعودة التضخم، العديد من الروس قلقين بشأن انخفاض قوتهم الشرائية.
كذلك يمكن أن يعزى هذا المأزق جزئيا إلى الانخفاض الواضح في الإيرادات من مبيعات الوقود، حيث أثرت العقوبات سلبا على هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، تعمل دول الاتحاد الأوروبي بنشاط للحد من اعتمادها على موسكو في مجال الطاقة، مما يساهم بشكل أكبر في التحديات الاقتصادية التي تواجهها روسيا.
في حين لوضع القرار الأخير في منظوره الصحيح، كان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة في السابق في يوليو من 7.5 بالمئة إلى 8.5 بالمئة. في منتصف أغسطس، نفذوا ارتفاعا عاجلا إلى 12 بالمئة استجابة لانخفاض قيمة الروبل. في وقت لاحق، في سبتمبر، تم رفع المعدل مرة أخرى، ليصل إلى 13 في المئة. تشير هذه الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة إلى الاضطراب الاقتصادي الكبير الذي تتصارع معه روسيا حاليا.
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