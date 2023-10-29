Sunday, 29 October 2023 10:12 GMT

بدء دوام المدارس على الأوقات الجديدة اليوم

10/29/2023 1:09:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يبدأ اليوم الأحد العمل بأوقات دوام المدارس الجديد في ضوء تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي وفق وزارة التربية والتعليم.


وأعلنت الوزارة أن الطابور الصباحي يبدأ الساعة 8:15 صباحا، وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8:30، ومدتها 45 دقيقة.


أما مدارس الفترتين قالت إن الفترة الصباحية يبدأ فيها الطابور الصباحي الساعة 8:15 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8:30 صباحا.


وتابعت "الفترة المسائية يبدأ فيها الطابور الساعة 12:50، وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 1:00 ظهرا وتكون مدة الحصة الدراسية في الفترتين الصباحية والمسائية، 35 دقيقة، وتلغى استراحة الـ5 دقائق."


وأكدت أن تفتح المدارس أبوابها لاستقبال الطلبة الساعة 7:45 دقيقة صباحا.


MENAFN29102023000208011052ID1107323571

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث