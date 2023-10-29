أردوغان محذرا الغرب: إذا كنتم تريدونها حربا فلا تنسوا عزيمتنا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال تجمع لدعم فلسطين في اسطنبول، متوجها بكلامه للدول الغربية، إن الغرب إذا كان يريد إشعال حرب جديدة في الشرق الأوسط فعليه أن لا ينسى عزيمتنا.



وأضاف الرئيس التركي: "أيها الغرب، أخاطبكم! هل تريدون إشعال حرب جديدة بين الصليب والهلال؟ إذا كنتم تبذلون مثل هذه الجهود من أجل ذلك، فاعلموا: هذا الشعب لم يمت، إنه واقف على قدميه بقوة. نحن مليئون بنفس التصميم كما كان الحال في ليبيا، في قره باغ، أعلموا أننا كذلك أيضا في الشرق الأوسط".



وبحسب الرئيس التركي، فإن الدول الغربية هي المسؤولة عما تشهده غزة، لأنها "حشدت كل القوى، بما في ذلك وسائل الإعلام، لإضفاء الشرعية على جرائم الحرب الإسرائيلية" وفقا لتعبيره.



ووصف الرئيس التركي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإرهابي الحقيقي.



وفي وقت سابق حمل الرئيس التركي، مجلس الأمن الدولي المسؤولية عن تفاقم الأزمة في قطاع غزة بسبب موقفه "المنحاز" في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".

روسيا اليوم