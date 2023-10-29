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أعلنت شبكة "العربية" الإخبارية عن إطلاقها "العربية Business"

ألرياض, المملكة العربية السعودية, October 29, 2023 /EINPresswire / -- إطلاق "العربية Business" كخدمة استثنائية لجمهور المال والأعمال عبر البث على القمر الصناعي ومنصة "شاهد" و"يوتيوب" و"العربية.نت"

أعلنت شبكة "العربية" الإخبارية عن إطلاقها "العربية Business" كخدمة استثنائية لجمهور المال والأعمال، وذلك عبر أجهزة التلفزيون من خلال البث على القمر الصناعي يوتلسات، ومنصة "شاهد"، و"يوتيوب"، وكذلك عبر خدمة البث المباشر من خلال موقع "العربية.نت".

تأتي هذه الخدمة في ظل تزايد وتسارع الأحداث السياسية والحروب والكوارث في المنطقة والعالم، مما يتطلب المزيد من التغطيات المباشرة والموسّعة على مدار الساعة من قبل قناتي "العربية" و"الحدث".

في هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC" وشبكة "العربية" الإخبارية، وليد بن ابراهيم آل ابراهيم: "إن تفرّغ قناتَي العربية والحدث لتغطية الأحداث الكبرى التي تشهدها المنطقة عموماً وأحداث غزة الأخيرة خصوصاً حذى بنا لإطلاق "العربية Business" كنافذة اقتصادية ومالية جديدة متجدّدة، متخصصة بالمال والأعمال." وأضاف آل ابراهيم: "من المعروف أن نبض الأسواق المالية العالمية لا يتوقف حتى في ظل الحروب والكوارث، لذا آثرنا أن تظل العربية مصدراً أساسياً لمشاهديها المهتمين بمتابعة أخر متسجدات الاقتصاد وأسواق المال، من دون التأثير على تركيز المتابعين على ما يجري حالياً من أحداث في غزة وغيرها إنْ كان ذلك في منطقتنا أو حول العالم."

من جانبه قال مدير عام قناتي "العربية" و"الحدث" ممدوح المهيني: "إن قطاع المال والأعمال الذي تقدمه برامج "أسواق العربية" هو الأعلى مشاهدةً من قبل جمهور الأعمال في المنطقة العربية. وقد اتخذنا مؤخراً قرار إطلاق خدمة "العربية Business" نتيجة تزايد وتيرة الحروب والأحداث المروعة في العالم عموماً ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خصوصاً، بدايةً من الزلازل في تركيا وسوريا ومن ثم المغرب، والحرب في أوكرانيا والسودان، وأخيراً غزة، وبالتالي انصباب اهتمام المشاهدين على تفاصيل تلك الأحداث على مدار الساعة." وختم المهيني: اليوم قررنا تنفيذ ما بدأنا التخطيط له في وقت سابق بتوجيهات من رئيس مجلس الإدارة الشيخ وليد بن ابراهيم آل ابراهيم وأعضاء المجلس، فجاءت "العربية Business" كخدمة استثنائية تطلّ خلالها برامج أسواق العربية على المشاهدين بشكل منفصل، فيما يبقى الهدف تلبية احتياجات الناس في "أن تعرف أكثر" سواءً في الشؤون السياسية وملحقاتها، أو في شؤون المال والأعمال المرتبطة بشكل وثيق بكل ما يجري من أحداث على المقلب السياسي."

جدير بالذكر أنه يمكن متابعة خدمة "العربية Business" عبر الترددات والمنصات التالية:

.القمر يوتلسات E8WB عبر التردد 11470 – المدار 7 درجة غرب/الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل خطأ 6/5، معدل تردد الموجة QPSK، إشارة البث DVB-S

.منصة "شاهد"

.AlArabiyaBusiness على يوتيوب

.خدمة البث المباشر على العربية.نت

انتهى

نبذة عن "العربية"

انطلق بث قناة "العربية" لأول مرة في الثالث من مارس عام 2003.

اعتمدت "العربية" شعار "أن تعرف أكثر" كنهجٍ إخباري، وواقعية مهنية عكست التزامها بالصدقية والمصداقية، مع التشديد على عدم الانحياز إلا للمُشاهد والكلمة المسؤولة والحقيقة والخبر والرأي الحر.

تضم مجموعة "العربية" الإخبارية اليوم بالإضافة إلى قناة "العربية" كل من قناة "الحدث" التي تقدم نشرات إخبارية على مدار الساعة، وعدد من المنصات الرقمية المنضوية تحت مظلّتها، وكذلك خدمة البودكاست الرائدة في المنطقة والتي يتابعها ويتفاعل معها الملايين حول العالم، وإذاعة "العربية FM.

يبلغ اليوم أعداد متابعي الشبكة على منصات التواصل الاجتماعي نحو 200 مليون متابع، فيما يسجّل المحتوى الذي ينتجه فريق التحرير ومراسلو القناة مشاهَدات تفوق المليار مشاهَدة شهرياً! وهي أرقام تضع "العربية" في صدارة القنوات الإخبارية عربياً وإقليمياً، وفي طليعة نظيراتها العالمية.

وسيم جبولي

MBC

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