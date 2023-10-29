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لليوم الثالث .. قطع الاتصالات الهاتفية والانترنت عن قطاع غزة

10/29/2023 12:14:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قطع الاتصالات الهاتفية والانترنت عن كل مناطق قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.


وأفادت مصادر، بأن سلطات الاحتلال تواصل لليوم الثالث قطع الاتصالات الهاتفية من هاتف ثابت، وهاتف خلوي، وشبكات الانترنت عن أهالي قطاع غزة ما حال للفلسطينيين من التواصل فيما بينهم داخل مدن القطاع وعدم تمكنهم من الاطمئنان فيما بينهم، إضافة الى عزل قطاع غزة عن العالم الخارجي.


ودمرت سلطات الاحتلال في اليوم الأول من العدوان مبنى شركة الاتصالات الفلسطينية في حي تل الهوا، كما دمرت أبراج الإرسال فوق المباني المرتفعة.

وفي ذات السياق نقلت وسائل تلفزيونية فلسطينية، فجر الأحد، إن الاتصالات وشبكة الإنترنت بدأت تعود بشكل تدريجي لقطاع غزة.

ومن جانبها أعلنت شركتا الاتصالات "بالتل" و"جوال" عودة خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل تدريجي في قطاع غزة.



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