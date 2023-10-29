عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد العشرات وأصيب المئات، فجر اليوم الأحد، في العدوان الاسرائيلي المتواصل لليوم الـ23 على قطاع غزة.
وأفادت مصادر، باستشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين في مخيم الشاطئ غرب غزة، وتم انتشال عدد منهم ولا زال آخرون تحت الأنقاض.
كما قصفت طائرات حربية منزلا مأهولا في حي تل الهوا غرب غزة مكون من من 6 طوابق ما أوقع شهداء وجرحى في صفوف الفلسطينيين.
ويتواصل لليوم الـ 23 العدوان على القطاع الذي أوقع أكثر من 7800 شهيد وإصابة الآلاف، وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس السكان، كما تم تدمير الطرق الرئيسية والفرعية والبنية التحتية في مختلف مناطق القطاع.
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