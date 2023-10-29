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عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة

10/29/2023 12:14:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد العشرات وأصيب المئات، فجر اليوم الأحد، في العدوان الاسرائيلي المتواصل لليوم الـ23 على قطاع غزة.


وأفادت مصادر، باستشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين في مخيم الشاطئ غرب غزة، وتم انتشال عدد منهم ولا زال آخرون تحت الأنقاض.


كما قصفت طائرات حربية منزلا مأهولا في حي تل الهوا غرب غزة مكون من من 6 طوابق ما أوقع شهداء وجرحى في صفوف الفلسطينيين.


ويتواصل لليوم الـ 23 العدوان على القطاع الذي أوقع أكثر من 7800 شهيد وإصابة الآلاف، وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس السكان، كما تم تدمير الطرق الرئيسية والفرعية والبنية التحتية في مختلف مناطق القطاع.


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