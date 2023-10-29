Sunday, 29 October 2023 08:14 GMT

عائلات أسرى اسرائيل تطالب بصفقة تشمل الكل مقابل الكل

10/29/2023 12:14:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة إلى المسارعة لإبرام صفقة تبادل تشمل الإفراج عن أبنائها مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين.


وجاء في لقاء جمع العائلات مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أنه يتوجب دفع الثمن والإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في القطاع.


وقالت المتحدثة باسم عائلات الأسرى "ميراف غونين" التي أسرت المقاومة إن اللقاء كان حاداً جداً وطلبت العائلات خلاله من نتنياهو أن يأخذ في الحسبان مصير أبنائها حال إقرار الخطط العسكرية والضربات الجوية العنيفة والهجوم البري المحتمل.


وأضافت "كان اللقاء حاداً جداً وطلبنا خلاله طلباً صريحاً بأن يتم أخذ مصير المختطفين في الحسبان خلال إقرار الخطط العملياتية، المسؤولية تقع على عاتق الحكومة الاسرائيلية وطالبنا نتنياهو بعدم المبادرة لأي عملية تعرض حياة أعزائنا للخطر".


وتحدث "ميراف" عن ضغط العائلات لقبول مبدأ الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في القطاع قائلة، "بالنسبة لنا كعائلات فصفقة تشمل الإفراج عن جميع الأسرى في غزة ومقابلها الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين مقبولة من جانبنا، وسيكون لها تأييد وطني واسع، استمع لنا رئيس الحكومة وفهم ما نصبوا إليه".

MENAFN29102023000208011052ID1107323518

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث