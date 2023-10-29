عائلات أسرى اسرائيل تطالب بصفقة تشمل الكل مقابل الكل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة إلى المسارعة لإبرام صفقة تبادل تشمل الإفراج عن أبنائها مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين.



وجاء في لقاء جمع العائلات مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أنه يتوجب دفع الثمن والإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في القطاع.



وقالت المتحدثة باسم عائلات الأسرى "ميراف غونين" التي أسرت المقاومة إن اللقاء كان حاداً جداً وطلبت العائلات خلاله من نتنياهو أن يأخذ في الحسبان مصير أبنائها حال إقرار الخطط العسكرية والضربات الجوية العنيفة والهجوم البري المحتمل.



وأضافت "كان اللقاء حاداً جداً وطلبنا خلاله طلباً صريحاً بأن يتم أخذ مصير المختطفين في الحسبان خلال إقرار الخطط العملياتية، المسؤولية تقع على عاتق الحكومة الاسرائيلية وطالبنا نتنياهو بعدم المبادرة لأي عملية تعرض حياة أعزائنا للخطر".



وتحدث "ميراف" عن ضغط العائلات لقبول مبدأ الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في القطاع قائلة، "بالنسبة لنا كعائلات فصفقة تشمل الإفراج عن جميع الأسرى في غزة ومقابلها الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين مقبولة من جانبنا، وسيكون لها تأييد وطني واسع، استمع لنا رئيس الحكومة وفهم ما نصبوا إليه".