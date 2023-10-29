شاهد.. كتائب القسام تدمر ناقلة إسرائيلية تقل 14 جنديا

وتم استهداف العربة بصاروخ كورنيت شرق حي الشجاعية، حيث ظهر في المقطع رتل عربات تابع لجيش الاحتلال وهو يسير بشكل منتظم عندما انطلق الصاروخ فأصاب العربة التي كانت في المقدمة، والتي كانت تقل 14 جنديا إسرائيليا، حسب القسام.

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