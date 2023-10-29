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استشهاد شاب برصاص الاحتلال في نابلس

10/29/2023 12:14:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، فجر اليوم الأحد، عن استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس.


وأضافت المصادر الطبية، أن شابا (25 عاما) استشهد متأثرا باصابته الحرجة في الصدر، كما أصيب 10 آخرون بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس.


وفا


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