استشهاد شاب برصاص الاحتلال في نابلس
التاريخ
10/29/2023 12:14:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، فجر اليوم الأحد، عن استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس.
وأضافت المصادر الطبية، أن شابا (25 عاما) استشهد متأثرا باصابته الحرجة في الصدر، كما أصيب 10 آخرون بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس.
وفا
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