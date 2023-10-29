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استمرار تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على المملكة - تحذيرات

10/29/2023 12:14:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تبقى المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة مع انخفاض ملموس على الحرارة، وتهطل زخات متفرقة من المطر تكون غزيرة احيانا خاصة في جنوب المملكة، مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الاودية والأماكن المنخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية .


وحذرت الأرصاد من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري ومن خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في جنوب المملكة ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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