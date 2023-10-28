وزير العدل تنمية أموال القصر عبر سياسة استثمارية سليمة ومتوازنة تحقق عوائد مرتفعة

البرجس: نولي أهمية كبيرة لبرامج التوعية والتأهيل النفسي والعقلي للمشمولين برعايتنا عبر تنظيم أنشطة ترفيهية وتوعوية



ليلى الشافعي

قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة إن تنمية أموال المشمولين برعاية الهيئة العامة لشؤون القصر تتم عبر سياسة استثمارية سليمة ومتوازنة «حققت عوائد مرتفعة مع معدلات مخاطر منخفضة».

وأضاف الرقبة خلال حفل تكريم الطلبة الفائقين في مختلف المراحل الدراسية من مشمولي الهيئة أن «شؤون القصر» حريصة على تكثيف الأنشطة الاجتماعية والإنسانية والترفيهية لمشموليها وأسرهم.

ولفت إلى الحرص على دعم أنشطة العديد من الجهات الخيرية والاجتماعية والدينية والصحية والتعليمية ومواصلة تنمية الأثلاث الخيرية والمساهمة في أعمال الخير بمختلف المجالات.

وذكر أن هيئة شؤون القصر من الجهات الحكومية السباقة في تنفيذ خطة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة رغبة منها في تحقيق المزيد من التواصل السريع والسهل والفعال مع المراجعين. وأشاد بالجهود المكثفة التي تنفذها على صعيد ميكنة ورقمنة أعمالها وخدماتها، مشيرا إلى حرصها على تكثيف جهود التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة وتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم والتعاون وتنفيذ برامج الربط الإلكتروني وتسهيل آليات التراسل والتواصل في إطار برنامج متكامل لتعزيز الشراكة المؤسسية.

من جانبه، قال المدير العام للهيئة بالإنابة حمد البرجس، في كلمة مماثلة، إن «شؤون القصر» حريصة على تقديم خدمات ومبادرات تستهدف تعزيز تفوق مشموليها عبر دعم برامج وأنشطة التربية والتعليم بالأدوات والوسائل المادية والمعنوية المختلفة.

وأضاف البرجس أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لبرامج التوعية والتأهيل النفسي والعقلي للمشمولين برعايتها عبر تنظيم أنشطة ترفيهية وتوعوية ودينية تستهدف تنمية معارفهم وقدراتهم ومهاراتهم بالطرق الحديثة التي تواكب وتناسب جميع الفئات العمرية.

وأكد الحرص على تعزيز التواصل مع المشمولين بالرعاية عبر مختلف وسائل التواصل المباشرة والإلكترونية والوقوف على كل احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على توفير الإمكانات المادية والبشرية اللازمة.