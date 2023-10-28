الشاعر عبدالعزيز البابطين ضمائر شعراء الأمة العربية يقظة يفرحون بانتصاراتها ويحزنون لنكباتها



القصائد المشاركة ستصدر في ديوان يخصص ريعه كاملا لصالح المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مكافأة القصيدة الأولى 10 آلاف دولار والثانية 7 آلاف دولار والثالثة 5 آلاف دولار



يوسف غانم

تأكيدا للحرص على فتح المجال لأكبر عدد من المشاركين وتشجيعا للشعراء ولحركة الشعر، ودعما لصمود أهل غزة، وبعد أن وجهت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية نداء إلى جميع شعراء العربية في جميع أنحاء العالم للمشاركة في ديوان شهداء العزة شهدت الأيام الماضية إقبالا كبيرا من الشعراء العرب للمشاركة في هذه التظاهرة الثقافية الأضخم، فقد تم رفع قيمة المكافأة للقصائد الفائزة.

في هذا الصدد، قال الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية: كنت واثقا أن ضمائر شعراء الأمة العربية يقظة وهذا أمر طبيعي عهدناه من الشعر والشعراء العرب، فلقد عاش شعراؤنا العرب قضايا أمتنا بكل أحاسيسهم ومشاعرهم يفرحون لإنجازاتها وانتصاراتها الرائعة، فتفوح قصائدهم بأريج زكي فيه عبق النصر والاعتزاز بالعروبة ويحزنون إذا ما أحاطت بأمتهم النكبات والمصائب وما أكثرها! تراهم في هم وغم، قصائدهم نسيج ألم، ودموع متدفقة لا تعرف عيونهم طعم النوم ولا نفوسهم طريق الراحة والاستقرار.

لذلك كان القرار السريع برفع قيمة الجوائز لتصبح على النحو الآتي: تمنح القصيدة الأولى مكافأة قدرها عشرة آلاف دولار، والقصيدة الثانية مكافأة قدرها سبعة آلاف دولار، والثالثة مكافأة قدرها خمسة آلاف دولار.

وأوضح البابطين أن جميع القصائد المشاركة ستعرض على لجنة تحكيم فنية متخصصة، مشيرا إلى أن القصائد المشاركة ستصدر في ديوان يخصص ريعه كاملا لصالح المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

هذا وحددت المؤسسة عددا من الشروط الواجب توافرها في القصائد للمشاركة في المسابقة، وهي:

٭ أن تكون باللغة العربية الفصحى.

٭ آخر موعد لقبول المشاركة 30 نوفمبر 2023.

٭ يرسل المشارك نبذة تعريفية مختصرة عنه مع بيانات الاتصال الخاصة به بريديا وهاتفيا وإلكترونيا.

وتؤكد المؤسسة على أن الفرصة مازالت سانحة لمن يرغب بموافاتها بالقصائد المشاركة المعبرة عن المشاعر الوطنية العربية والإنسانية التي تعتمل في نفوس الجميع جراء ما يحدث في غزة من فظائع رهيبة بحق الأطفال والمدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني دون رحمة أو وازع من ضمير.

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