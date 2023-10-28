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إشهار جمعية التأمين الكويتية وأسماء 50 عضوا مؤسسا

10/28/2023 11:39:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا بإشهار جمعية التأمين الكويتية.
ونص القرار على:
مادة 1
تشهر جمعية التأمين الكويتية وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم بتنفيذ ما ورد به.
وتضمن ملخص النظام الأساسي للجمعية: انه تم في وزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل (جمعية التأمين الكويتية) ومقرها الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الى:
1 - تقديم دراسات سوق التأمين وتحليله وظروفه.
2 - العمل على تعزيز الثقة بقطاع التأمين وتحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة به محليا وعربيا ودوليا.
3 - جمع وتحليل ونشر المعلومات الخاصة بسوق التأمين وأسواق التأمين العالمية.
4 - تمثيل الأعضاء في جميع المحافل.
5 - تقديم اقتراح أنظمة وتشريعات وسياسات تتناسب مع خصوصية وسطاء التأمين.
6 - نشر المفاهيم المتعلقة بالقواعد التأمينية الحاكمة للأنشطة المالية والاقتصادية، وذلك من خلال إصدار المجلات والنشرات والكتب والدراسات المتخصصة للعمل على زيادة الوعي التأميني للأفراد والمؤسسات في الكويت.
والأعضاء المؤسسون هم:
يوسف سالم جزا الديحاني
خزنة مطلق خلف المطيري
عادل سفاح شنوف الراشد
د.عادل خالد عبدالكريم العنزي
بدر أحمد محارب القحطاني
عيد ناصر علي الشهري الرشيدي
بجاد ماضي بجاد الهاجري
نورة بدر يوسف الغانم
خالد صالح علي الصالح
حليمة عبيد حمود العنزي
ثامر متعب بنيه الخرينج
مشعل يوسف سالم الديحاني
فايز ملفي عيد المطيري
عبدالهادي عيد علي المجيبل
حامد احمد راشد حمادة
نواف جهاد شفلح العنزي
حامد عوض كميخ المطيري
عوض سعود خليفة الحربي
نزال صالح مدلول الظفيري
عيد سلمان مطر الشمري
ناصر عيبان عيد الرشيدي
بندر يوسف سالم الديحاني
سويلم سالم لعبوب الرشيدي
مليحة غلوم رمضان محمد
سيف راشد سيف المطيري
أحمد زامل عبدالله الزامل
جمال عريبي عبدالله السعد
عبدالله يوسف سالم الديحاني
محمد طعيس محمد رويعي
جارد ذياب بطاح مبرد
احمد ناصر محمد العلي
آمال عبيد محمد العنزي
عبدالله دهش نهار أبا الخيل المطيري
ناصر عبدالوهاب عبدالرزاق الشمري
ذياب بطاح مبرد
خالد محسن عوض الدويخ
بندر نايف منير المطيري
بدر نايف منير المطيري
سعد محيا موسم الديحاني
علي حبب عطا الله المطيري
متعب صلف متعب سويد
فهد سالم جزا الديحاني
مشاري فهد حسين المطيري
محمد سالم جزا الديحاني
بدر محمد صنت المطيري
عيد عايض نادر القحطاني
محمد ماجد مطلق المطيري
فهد متعب دارالله الجفيرة
فهد حسين عامر الديحاني
ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية 6 أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.

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