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جامعة الكويت تعقد اختبارا للقدرات لطلبة الثاني عشر

10/28/2023 11:39:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثامر السليم
انطلقت اختبارات القدرات الأكاديمية لطلبة الصف الثاني عشر الراغبين في دخول كليات جامعة الكويت في الحرم الجامعي بالشدادية، حيث قدم الطلبة اختباري اللغة الانجليزية والرياضيات إلكترونيا في مختلف مختبرات الجامعة في الكليات العلمية والأدبية كحد أدنى 50 طالبا في المختبر الواحد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كل الإدارات المعنية.
وتزامن الاختبار القدرات مع اختبارات الميدتيرم، والتي تقرر عقدها يوم السبت بجامعة الكويت في مختلف الكليات مما أدى إلى ازدحام مروري وربكة بمداخل الكليات بسبب التدقيق على البطاقة المدنية.
هذا، وقد اشتكى عدد من طلبة جامعة الكويت منع العديد منهم من الدخول إلى الاختبار بسبب التأخر عن وقت الاختبار المحدد، كما لم يتم ادخال الطلبة الذين لم يحضروا البطاقة المدنية الأصلية أو جواز السفر، واستغربوا من إبلاغهم بعدم استرداد رسوم الاختبارات أو الاحتفاظ بها للاختبار القادم.

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