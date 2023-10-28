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مدير العربي للتخطيط يؤكد أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع وزارة التخطيط المصرية

10/28/2023 11:39:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد المدير العام للمعهد العربي للتخطيط بالكويت د.عبدالله الشامي أهمية تبادل الخبرات والإمكانيات المتاحة بين المعهد ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية بما يسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الشامي لـ (كونا) عقب لقائه مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية د.هالة السعيد بالقاهرة بحضور رئيس معهد التخطيط القومي في مصر د.أشرف العربي.
وأعرب الشامي عن استعداد المعهد العربي للتخطيط لتقديم كل الإمكانيات والبرامج المتاحة لديه للتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومعهد التخطيط القومي في مصر في كافة المجالات التنموية «والتي سيتم الإعداد لها ووضعها موضع التنفيذ في القريب العاجل».
وفي السياق ذاته، أعربت الوزيرة السعيد في بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية عقب اللقاء عن التطلع إلى المزيد من التعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت في مجال إعداد البحوث وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي.
وأوضحت السعيد أن اللقاء يهدف لتعزيز التعاون بين المعهد العربي للتخطيط ومعهد التخطيط القومي وتبادل الخبرات والإمكانيات بينهما لدعم مختلف الأنشطة البحثية والتدريبية والمجتمعية واستفادة الدارسين من كلا المؤسستين بالإمكانيات المتاحة لدى الجانبين.
وأكدت أن استراتيجية معهد التخطيط القومي تضمنت توسيع وتنويع الخدمات الاستشارية التنافسية التي تقدمها للجهات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية إلى جانب تعزيز وجود المعهد وطنيا وإقليميا ودوليا من خلال شراكات فعالة في مجالاتها التشغيلية.
وأشارت في هذا السياق إلى تطوير الموارد البشرية والمادية والأطر المؤسسية والتكنولوجية للمعهد لتعزيز الاستدامة المالية والجودة والحوكمة وأنشطة خدمة المجتمع.

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