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جامعة عبدالله السالم بوابة التميز بقلم د خالد خليفة اللنقاوي

10/28/2023 11:39:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تسعى دول العالم لمواكبة التطورات العلمية في جميع المجالات، والعمل على تأهيل وإعداد أجيال من الشباب القادرين على خوض غمار العمل بكل مهنية واقتدار، متسلحين بالعلم والمعرفة والمهارات المكتسبة خلال سنوات دراستهم الجامعية.
ولدينا في الكويت جامعة عبدالله السالم التي تعد واحدة من أبرز المؤسسات التعليمية في الوطن العربي، حيث تقدم مجموعة متميزة من التخصصات والبرامج الأكاديمية التي تسهم في تحقيق التميز في مجالات متعددة. تأسست هذه الجامعة برؤية استباقية تهدف إلى تطوير العلوم والبحث والابتكار، وتحقيق الريادة في مجال التعليم العالي.
ومن أبرز ميزات جامعة عبدالله السالم، مجموعة تخصصاتها المتميزة، إذ تقدم الجامعة برامج دراسات عليا وبكالوريوس في مجموعة واسعة من التخصصات، كالهندسة والتكنولوجيا، حيث تعتبر جامعة عبدالله السالم مركزا رائدا للبحث والتطوير في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، كما توفر الجامعة برامج تعليمية متقدمة في الهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات.
وايضا في مجال العلوم الصحية، إذ تعمل الجامعة على تأهيل الكوادر الطبية والصحية من خلال كليات الطب وعلوم الصيدلة والتمريض، سعيا لتوفير التعليم الصحي عالي الجودة وتعزيز البحث الطبي.
ونظرا لأهمية الإدارة والأعمال، تقدم الجامعة برامج متخصصة في مجالات ادارة الاعمال والاقتصاد بهدف تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل.
أما العلوم الاجتماعية والانسانية فلها نصيب جيد، إذ تقدم الجامعة برامج دراسات متميزة في عدة تخصصات منها علم النفس وعلم الاجتماع واللغات الاجنبية.
ولأن العلم يتجه للحفاظ على البيئة، فقد اولت الجامعة هذا المجال اهتماما كبيرا من خلال العلوم والبيئة، حيث تقدم الجامعة برامج العلوم البيئية والابحاث البيئية، وتسعى للمساهمة في حل مشكلات البيئة والاستدامة.
وتتميز جامعة عبدالله السالم بمناخ تعليمي يشجع على البحث والابداع، حيث تتاح للطلاب الفرصة للمشاركة في ابحاث متقدمة والتفاعل مع اساتذة ذوي خبرة، كما توفر الجامعة مرافق حديثة ومكتبات غنية بالمصادر العلمية.
باختصار، جامعة عبدالله السالم تسعى دائما لتحقيق التميز في مجال التعليم العالي، وهي مكان مثالي للطلاب الذين يتطلعون لاستكمال تعليمهم العالي في تخصصات متنوعة ومتميزة، لتشكل رافدا مهما من روافد الثروة البشرية في بلادنا.

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