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الأشغال الموافقة على التمديد الثالث لاتفاقية الولادة الجديد

10/28/2023 11:39:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
حصلت وزارة الأشغال العامة على موافقة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة لطلب التمديد الثالث للاتفاقية الاستشارية التابعة لمناقصة تصميم وإنشاء وإنجاز وتأثيث وتجهيز طبي وصيانة تشغيلية لمستشفى الولادة الجديد المبرم مع أحد المكاتب الاستشارية لمدة 318 يوما اعتبارا من 1 مارس 2023 حتى 12 يناير 2024 بمبلغ إجمالي 383 ألف دينار.
وكانت «الأنباء» نشرت عن التسليم الابتدائي لمستشفى الولادة من قبل وزارة الأشغال إلى «الصحة» الأربعاء الماضي، وذلك خلال حفل أقيم لهذه المناسبة.
يذكر أن مستشفى الولادة الجديد هو أحد المشاريع المدرجة بخطة التنمية في مجال تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية وينفذ بطريقة «تصميم وبناء»، ويقام على مساحة قدرها 60 ألف متر مربع في منطقة الصباح الطبية بموقع مميز على ساحل جون الكويت.

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