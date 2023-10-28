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الإعلام تطرح ممارسة لعمل أوبريت للأعياد الوطنية

10/28/2023 11:39:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
طرحت وزارة الإعلام ممارسة لعمل أوبريت وطني بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير طبقا لشروط ومواصفات فنية، على ان يكون آخر موعد لتقديم العطاءات 26 نوفمبر المقبل. وستعقد الوزارة اجتماعا تمهيديا للرد عن الاستفسارات المقدمة بشأن الممارسة يوم الأربعاء 1 نوفمبر المقبل بمكتب الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون بمجمع الوزارة، وستقوم بتعميم الأسئلة والاستفسارات والردود عليها بعد اعتمادها على جميع الممارسين قبل موعد إقفال العطاءات. والممارسة غير قابلة للتجزئة ولا تقبل عروضا بديلة ويستثنى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الرسوم المقررة لشراء الوثائق ويجب عليهم إرفاق شهادة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغرة والمتوسطة متضمنة اعتماده كمشروع صغير أو متوسط لديه.

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