بالفيديو جناح الكويت في إكسبو الدوحة يمزج بين الطبيعة والتكنولوجيا والابتكار



سميرة الكندري: زمن قياسي لتنفيذ جناح الكويت في إكسبو الدوحة للبستنة

الجناح تمكن من استقطاب الزوار بأعداد كبيرة وتجسيد صورة الكويت على الصعيد البيئي

هدفنا رفع علم الكويت وإظهار صورتنا الحقيقية في السعي نحو التخضير والاستدامة سفيرنا في الدوحة: نأمل أن يكون جناح الكويت من بين الأجنحة المتقدمة في إكسبو قطر







دارين العلي - الدوحة

يعتبر جناح الكويت في إكسبو قطر للبستنة 2023 من أكثر الأجنحة منافسة على الأولية بين أكثر من 80 دولة وجهة مشاركة نظرا لما يتمتع به من ملاءمة لشروط الاكسبو ومزجه الطبيعة مع التكنولوجيا والابتكار.

وفي جولة خصصت للإعلام وكبار الشخصيات، استضاف الجناح الذي افتتح في الثاني من أكتوبر عددا من الشخصيات من اللجنة العليا للتحضير لجناح الدولة في الإكسبو وعددا من الشخصيات من مختلف دول العالم، وفي مقدمتهم سفيرنا في الدوحة خالد المطيري ومفوض إكسبو قطر خالد الدفع، حيث كان في استقبالهم مفوض الكويت مدير عام الهيئة العامة للبيئة م.سميرة الكندري. «الأنباء» شاركت في الجولة واطلعت على أقسام الجناح الذي يتألف من 4 محاور هي الوعي البيئي والاستدامة والزراعة الحديـثــة والتكنولوجيــــا والابتكار بالإضافة الى عدد من المناطق التفاعلية ومنها المتحف الاسطواني ومنطقة تفاعلية للزراعة وورش عمل خارجية للأطفال ومنطقة النمو والزراعة ومنطقة مستوحاة من واحة الاحمدي ومنطقة العرض والجلوس الخارجية المصممة على شكل أبراج المياه.

وفي تصريح خاص لـ «الأنباء»، قالت مفوض الجناح م.سميرة الكندري خلال الجولة انه تم انجاز المكان في شهر واحد، ولكن العمل على الأرض يشير الى جهود الفريق الذي تفانى من اجل إظهار صورة الكويت في أبرز حللها في العمل البيئي والتخضير من مختلف الجهات الموجودة على الأرض سواء جامعة أو معهد الابحاث العلمية وجميع الفرق العاملة.

مكافحة التصحر

واعتبرت ان مشاركة الكويت في إكسبو قطر مهمة جدا كونها المرة الاولى التي تستضيف احدى الدول الخليجية إكسبو للبستنة، مشيرة الى ان المشاركة تهدف لتسليط الضوء على جهود البلاد في مكافحة التصحر وتحقيق الاستدامة.

ولفتت الى أن شعار الجناح «نحو الاستدامة» تم اختياره بحرص، حيث تشمل الاستدامة الكثير من الأمور البيئية ومن بينها الحفاظ على البيئة البرية والبحرية والتنوع الاحيائي ومشاريع الطاقة المتجددة.

وأوضحت أن جناح الكويت يعكس جميع الجهود في هذه المجالات، لافتة إلى انه يتكون من 6 مناطق رئيسية اهمها المنطقة التي تعرض جهود المحميات الطبيعية في الدولة، حيث تتمتع الكويت بنسبة 11% من الأراضي المحمية من مساحة الدولة، ويتم في الجناح عرض ما فيها من نباتات طبيعية وأحياء برية عن طريق شاشات العرض وذلك عبر دمج التكنولوجيا بالطبيعة.

واحات الكويت

ولفتت الى نقل تجربة الكويت مع الواحات عبر تجسيد واحة الكويت وواحة الأحمدي، بالإضافة الى وجود مناطق تفاعلية للأطفال لتعزيز الوعي البيئي لديهم وتخصيص منطقة لزراعة الشتلات والنباتات المتنوعة، لافتة الى أن ما يميز جناح الكويت وجود مناطق لاستراحة الزوار، وهو الجناح الوحيد الذي خصص استراحات للزوار، مشيرة الى وجود أحواض يتم خلالها تدوير المياه، وذلك ضمن التوعية بالاستدامة. ولفتت الى ان مشاركة الكويت في الاكسبو جاءت بعد جهود حثيثة وبدعم القيادة العليا في البلاد، حيث تم انجاز الجناح بزمن قياسي بهدف رفع علم الكويت في هذا المحفل الدولي المهم في دولة قطر، مشيرة الى عدد الزوار الكبير، حيث تمكن الجناح بمكوناته من استقطاب الزوار بأعداد كبيرة وتجسيد صورة الكويت على الصعيد البيئي.

وقالت إن اللجنة العليا للجناح وتترأسها الهيئة العامة للبيئة وبعضوية معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وشركة نفط الكويت قامت بجمع مشاريع الدولة كلها التي تصب في خانة الاستدامة البيئية والتخضير وتجسيدها في الجناح على مدار 6 اشهر لاستقطاب الزوار، حيث سيتم تنفيذ ورش علمية بمشاركة باحثين ومتخصصين كويتيين، بالإضافة الى استضافة الاطفال من طلبة المدارس للمشاركة في المناطق التفاعلية.

القانون البيئي

وقالت ان لدى الكويت تجارب غنية وفريدة من نوعها وتتميز بالقانون البيئي على الصعيد العالمي كونه قانونا صارما جدا وغايته حماية البيئة بالتركيز على الوعي البيئي والاستدامة بما يخدم تحقيق رؤية الكويت 2035

وتوجهت بالشكر لكل من زار الجناح وحتى كل من قام بالنقد قائلة «نحن اجتهدنا ونجحنا وبزمن قياسي استطعنا انجاز الجناح على هذا القدر من التميز وتمكنا من رفع علم الكويت في هذا المحفل الدولي الهام».

مساحات خضراء

من جانبه، اكد سفيرنا لدى الدوحة خالد المطيري خلال جولته على جناح الكويت في اكسبو انه يتميز بالمساحات الخضراء المفتوحة والمزج بين الطبيعة والتكنولوجيا ما يجعله من احد الأجنحة التي يمكن اختيارها من بين الافضل بين الدول المشاركة.

ولفت الى أن كل جناح يتميز بإبراز بيئة بلده، مشيرا الى أن تميز جناح الكويت يتميز بمزج النباتات والمحميات مع احدث التقنيات، متمنيا ان يكون الجناح من الأجنحة التي سيكون لها مكانة متميزة، خصوصا انه بدأ تنفيذه متأخرا، ولكن القائمين عليه استطاعوا ان يقوموا بالعمل على أكمل وجه وان يخرج بالشكل الملائم لجعله من الأجنحة المتقدمة في اكسبو قطر.



الوكيل المساعد لشؤون الميزانية في «المالية» أشاد بسرعة إنجاز الجناح

سعد العلاطي: ما أُنجز في «إكسبو قطر» مشرّف جداً ونتمنى ارتفاع علم الكويت دائماً في المحافل الدولية

أكد الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية عضو اللجنة العليا للتحضير لجناح الكويت في إكسبو قطر سعد العلاطي حرصه على زيارة الجناح، مشيدا بسرعة الانجاز، معتبرا ان ما قد انجز وتم عرضه مشرف جدا، متمنيا ارتفاع علم الكويت دائما في المحافل الدولية.

ولفت الى أن فكرة الهيئة العامة للبيئة بتمثيل ما يوجد في البيئة الكويتية وتجسيدها بنماذج كانت مثالية ومطابقة للبيئة الكويتية، آملا ان تحصل الكويت على المراكز الاولى في المنافسات الخاصة بترتيب الأجنحة على صعيد الإكسبو ككل.

ولفت الى انه كانت هناك مخاوف من عدم انتهاء الجناح وتشييد أقسامه في الوقت المحدد نظرا لقصر المدة الزمنية التي توافرت للانتهاء منه والتي لم تتجاوز الـ 28 يوما؛ ما شكل تحديا أمام اللجنة التنفيذية الممثلة بالهيئة العامة للبيئة والتي أثبتت أنها على قدر هذا التحدي، وتمكنت من إنجاز العمل بشكل متميز جدا.

وأعرب عن أمله في أن يحصل الجناح على مزيد من الرضا من قبل القائمين على اكسبو قطر 2023 وان يكون في مقدمة الأجنحة المنافسة في المعرض، لافتا الى ان ما يوجد على ارض الواقع يثبت حجم الجهود التي قامت بها الفرق العاملة على إنجاز الجناح.

المفوض العام لـ «إكسبو قطر»: جناح الكويت سيكون من أقوى الأجنحة المنافسة على المراكز الأولى

قال المفوض العام لإكسبو قطر للبستنة 2023 بدر الدفع عقب جولة قام بها في جناح الكويت، وذلك بدعوة من مفوض الجناح م.سميرة الكندري: إن ما رآه في جناح الكويت مبهر ويعكس الصورة الحقيقية للمستوى الذي وصلت اليه الكويت في مجال التخضير والحفاظ على البيئة.

وأضاف ان «جناح الكويت مميز ومختلف ويراعي جميع الشروط للاكسبو ويتنوع ما بين التثقيفي والتعليمي.

وأكد بدر الدفع ان الجناح سيشهد تفاعلا كبيرا خلال زيارات الطلاب كونه أفرد مساحات واسعة لتوعية الطلاب والجيل الشاب على احترام الطبيعة والبيئة والاستخدامات الامثل للموارد الطبيعية، وهذا ما رأيناه يتناسب مع الرؤية الاستشرافية للاكسبو. وقال «لقد زرنا مختلف الأجنحة المشاركة، ونستطيع القول بأن جناح الكويت من افضل الأجنحة التي رأيناها وزرناها حتى الآن وهو من الأجنحة المنافسة بل ومنافس قوي»، لافتا الى وجود منافسة وجوائز للمراكز الاولى للأجنحة، مؤكدا ان جناح الكويت واحد من المنافسين الاقوياء على هذه المراكز في اكسبو الدوحة 2023.

عبوات مياه صديقة للبيئة

بمبادرة من أحد المبادرين الكويتيين المهتمين بالشأن البيئي، تم تزويد جناح الكويت ومن دون مقابل بعبوات مياه كرتونية صديقة للبيئة، حيث حرص القائمون على الجناح بمراعاة جميع الشروط البيئية والتفاصيل التي يمكن ان تسهم في الحفاظ على البيئة، ومنها عدم استخدام البلاستيك لتقديم المياه للزوار والشخصيات الزائرة للجناح.

أعضاء اللجنة العليا زاروا الجناح واطلعوا على التجهيزات

زار وفد اللجنة العليا للتجهيز لجناح الكويت في إكسبو الدوحة للبستنة 2023 ممثلا بالمدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف ناصر تقي وممثل جامعة الكويت د.ضاري سعد وممثل معهد الكويت للأبحاث العلمية د. ماجدة خليل جناح الكويت في الاكسبو، حيث اطلع الوفد على جميع النماذج المميزة للبيئة الكويتية وأساليب العرض المتبعة والتي مزجت الابتكار والتكنولوجيا بالطبيعة لإيصال رسالة الكويت بالتخضير والعمل «نحو الاستدامة».