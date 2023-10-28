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برقان يحتفي بموظفيه المتميزين لاستكمالهم برنامج شهادة إدارة الائتمان المتقدمة

10/28/2023 11:39:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفى بنك برقان مؤخرا بمجموعة تضم ثمانية من موظفيه المتميزين في إدارة الخدمات المصرفية للشركات، ممن استكملوا بنجاح برنامج شهادة إدارة الائتمان المتقدمة (ACCM)، والذي قدمته وحاضرت فيه نخبة من الخبراء الماليين في معهد الدراسات المصرفية. كما تم تصنيفهم ضمن قائمة أفضل 11 موظفا مشاركا في برنامج إدارة الأعمال المصرفية للشركات، حيث حصل علي بستكي، مساعد مدير العلاقات للشركات في بنك برقان على المركز الأول، ما وضعه والبنك في موقع الصدارة بين البنوك المحلية المشاركة.
وبهذه المناسبة، قال محمد نجيب الزنكي، مدير عام - الخدمات المصرفية للشركات في بنك برقان: «لقد تشرفت بقيادة هذه المجموعة المميزة من موظفي البنك المشاركين في البرنامج، والذين أثبتوا امتلاكهم لكل المواصفات المتوقعة في قادة المستقبل، بدءا بالالتزام والإبداع وحب الاستطلاع والشغف بالمعرفة، وصولا إلى الاندفاع لتحقيق النمو والنجاح. ونحن ندرك أن اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة المبنية على المعلومات هو مفتاح النجاح في مستقبل عالم الأعمال، ولذلك نواصل الاستثمار في المواهب المحلية التي نعتبرها مصدر قوة ذات قيمة مضافة».
وبعد إتمامهم للبرنامج المكثف لشهادة إدارة الائتمان المتقدمة (ACCM)، المعترف بها من قبل معهد لندن للأعمال المصرفية والمالية (LIBF)، اطلع موظفو بنك برقان على مجموعة من المواضيع المالية المهمة التي تسهم في تطورهم المهني وتساعدهم في الاستجابة لاحتياجات السوق المتغيرة بأسلوب أكثر مرونة وثقة. وخلال البرنامج الذي استمر لمدة 8 أشهر، تعرف موظفو البنك المشاركون إلى أحدث الأدوات والتقنيات المستخدمة في تحليل البيانات المالية وغير المالية، إضافة إلى معايير تطوير استراتيجيات وممارسات الإقراض المشترك ومواصفاته الرئيسية، إلى جانب كيفية تطبيق تلك الممارسات والمشاركة بنجاح في أسواق الإقراض المشترك.

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