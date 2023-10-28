وزير الشؤون دعم الجهود الرامية للحفاظ على التراث

MENAFN - Al-Anbaa) بشرى شعبان

أشاد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود بالجهود المبذولة لحفظ الهوية التراثية الكويتية.

وقال السعود على هامش ختام المعرض السنوي الخامس لفريق اكسبو 965 والذي أقيم برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد إن الأعمال المعروضة متميزة، مؤكدا الثقة الكاملة في الجهود المبذولة من الفريق، مطالبا إياه ببذل المزيد، لافتا إلى أن «الشؤون» تقدم الدعم الكامل للفريق.

بدوره، قال وكيل وزارة الشؤون بالتكليف عبدالعزيز المطيري إن الوزارة مستمرة في التعاون والشراكة مع فريق اكسبو 965 نظرا لجهودهم الكبيرة في المحافظة على تميز الحرفيين والمحافظين على التراث الكويتي وتعاونهم لتمثيل الكويت في هذا المجال بشكل دوري.

وخلال الملتقى الخليجي الرابع للتراث والحرف اليدوية، أثنت الفرق الخليجية المشاركة على جهود الفريق الكويتي في توحيد العمل للحفاظ على الهوية الخليجية. وقالت ممثل الفريق الإماراتي د.موزه غباش: يجب العمل للحفاظ على التراث والاطلاع على التجربة الكويتية والاستفادة منها في تجميع الفرق الخليجية.

ودعا ممثل الوفد البحريني محمد الجناحي إلى تضافر الجهود لتحقيق مقترح الكويت ليكون هناك فريق خليجي موحد.

ولفت رئيس معهد الشارقة للتراث عبدالعزيز المسلم إلى أن هناك انسلاخا عن الهوية العربية والخليجية لدى الأجيال الجديدة ما يستدعي الحفاظ على التراث.

من جانبه، بين ممثل فريق سلطنة عمان عبداللطيف الأنصاري أن الفريق جاهز للمشاركة في الفريق الخليجي، ولدينا 300 متحف شخصي في السلطنة مستعدة لذلك.

من جهته، ذكر ممثل الفريق القطري حسين رجب أن العمل يجري لتطبيق الفكرة الكويتية في قطر.

واتفق المشاركون في الملتقى على تأسيس فريق «اكسبو الخليجي» لاسيما ان هناك اهتماما من «اليونسكو» بتوثيق التراث الإنساني، إلى جانب الأسباب الداعية للنهوض بالصناعة الوطنية في الدول العربية والإسهام في العقد العالمي لتنمية الصناعات الحرفية التي تحقق 11 مليار دولار سنويا.

وأوصى المشاركون بإنشاء فريق تطوعي خليجي وإعلان إشهار الفريق الذي سيسعى الى تحقيق التوصيات الموجودة، وأن تكون الكويت مقرا لها ويمثلها صاحب متحف وحرفي من كل دولة.