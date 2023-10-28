Sunday, 29 October 2023 07:57 GMT

إشهار الجمعية الكويتية للعلوم الرياضية

10/28/2023 11:39:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا بإشهار الجمعية الكويتية للعلوم الرياضية. ونص القرار على:
مادة 1
تشهر الجمعية الكويتية للعلوم الرياضية وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم بتنفيذ ما ورد به.
وجاء في ملخص النظام الأساسي للجمعية «الكويتية للعلوم الرياضية»:
تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل «الجمعية الكويتية للعلوم الرياضية» ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية الى:
٭ تشجيع الأبحاث في مجال التربية البدنية والرياضية وتبادل المعلومات التربوية بين الجمعية والجمعيات والمؤسسات الرياضية والنقابات العربية والدولية ما يحقق التنمية التربوية المنشودة بمختلف فئاتها في الكويت.
٭ العمل على تقديم واقتراح برامج دورية لعمل الجمعية وتسليط الضوء على مفاهيم النشاط البدني وكيفية التعرف على العادات السليمة والقوام السليم التي تخدم الشباب الكويتي والمجتمع.
٭ العناية بالأنشطة الرياضية لاكتساب الثقة بالنفس وضبط وتعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع من خلال رفع مستوى اللياقة البدنية، والتوسع في اكتساب الثقافة الصحية والتمرينات الرياضية التي تحارب السمنة في المجتمع.
٭ تشجيع وتنظيم الأنشطة والفعاليات الثقافية والرياضية والاجتماعية والتربوية التي تهدف الى استغلال الجانب الرياضي لإدماج الشباب في المجتمع.
٭ إنشاء مجلة علمية دورية تخدم الشباب الكويتي، ومكتبة إلكترونية تحتوي على مجموعة من الكتب والأبحاث والدراسات العلمية التي تعتبر مرجعا للبحث العلمي.
والأعضاء المؤسسون هم:
٭ د.بادي حسيان محمد الدوسري
٭ د.عبدالله عيد مبارك الغصاب
٭ د.مبارك عبدالرضا علي رضا
٭ د.جمال محمد حسين الغريب
٭ د.محمد خليل حسين علي
٭ د.عواطف إبراهيم سعد الربيعان
٭ د.جمال مصطفى أحمد الزهير
٭ د.نواف مجبل ثامر الشمري
٭ طه عبدالرحمن محمد الجاسر
٭ شيخة حسن فهيد العجمي
٭ أنوار عبدالله نوري النوري
٭ د.محمد فيصل جاسم القطان
٭ د.عائشة منذر عبدالله المطوع
٭ أمينة أحمد عبدالله العلي
٭ سنابل بدر حمد خلف
٭ أفراح عبدالنبي حجي عبدالرحيم
٭ فاطمة أسعد محمد خريبط
٭ د.ابتسام عبدالحميد عباس علي
٭ د.غنيمة محمد عثمان الحيدر
٭ هناء عبدالله مشيلح المرزوق
٭ إبراهيم علي عيسى الأنصاري
٭ د.علي حسن أحمد الوايل
٭ د.بدر سليمان إبراهيم الدمخي
٭ د.عبدالله مرداس عبدالله الشمالي العجمي
٭ د.يوسف محمد عبدالله الكندري
٭ د.حامد غازي محمد العتيبي
٭ د.فلاح حاشوش خزعل الخالدي
٭ د.فهد نايف محمد العجمي
٭ مرزوق محمد مرزوق حسن المطيري
٭ فيصل محمد مرزوق المطيري
٭ محمد مسفر شمروخ العتيبي
٭ نواف فلاح الشمري
٭ وليد عبدالقادر فاخر الهندي
٭ أحمد مبارك مجبل الدلماني
٭ سالم مرزوق ثامر الفضلي
٭ بندر محماس عمر العتيبي
٭ عبدالمجيد محمد الموسوي
٭ عبدالله عبدالعزيز عبدالله أكبر
٭ عبدالعزيز عبدالرحمن العجمي
٭ محمد عبدالله العجمي
٭ وليد محمد الذروه
٭ عبدالعزيز منيف العجمي
٭ محمد مشعل الهاجري
٭ منصور هادي العجمي
٭ عبدالله خالد الحبيني
٭ محمد منير العجمي
٭ ناصر مهراس الهاجري
٭ أحمد تميم الدوسري
٭ عبدالعزيز حميد العنزي
٭ ناصر عبدالله محمد العتيبي
٭ ناصر منيف ماطر العتيبي
ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.

MENAFN28102023000130011022ID1107323484

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث