استحداث مركزي تنمية المجتمع في جابر الأحمد وغرب عبدالله المبارك

(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية ووزير شؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا باستحداث مراكز تنمية المجتمع ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة.
وتضمن القرار:
مادة أولى: تستحدث المراكز التالية بمستوى قسم على أن تتبع تنظيميا مراقبة مراكز التنمية الاجتماعية بإدارة تنمية المجتمع:
٭ مركز جابر الأحمد A5.
٭ مركز غرب عبدالله المبارك.
مادة ثانية: تزاول مراكز تنمية المجتمع المستحدثة ذات الاختصاصات التنظيمية المحددة لها في القرار الوزاري 1994/7 بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة.
مادة ثالثة: يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة رابعة: يُعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.
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