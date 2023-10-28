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استحداث مركزي تنمية المجتمع في جابر الأحمد وغرب عبدالله المبارك

10/28/2023 11:39:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية ووزير شؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا باستحداث مراكز تنمية المجتمع ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة.
وتضمن القرار:
مادة أولى: تستحدث المراكز التالية بمستوى قسم على أن تتبع تنظيميا مراقبة مراكز التنمية الاجتماعية بإدارة تنمية المجتمع:
٭ مركز جابر الأحمد A5.
٭ مركز غرب عبدالله المبارك.
مادة ثانية: تزاول مراكز تنمية المجتمع المستحدثة ذات الاختصاصات التنظيمية المحددة لها في القرار الوزاري 1994/7 بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة.
مادة ثالثة: يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة رابعة: يُعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.

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