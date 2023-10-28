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التربية إدخال الجداول ضمن نظام سجل المعلم

10/28/2023 11:39:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
دعت وكيلة التعليم العام بالتكليف حصة المطوع إلى ضرورة إدخال الجداول المدرسية ضمن نظام سجل المعلم.
وقالت المطوع في كتاب وجهته إلى المناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني انه بناء على توجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي بشأن تنظم سير العملية التعليمية والتربوية، برجاء الإيعاز لكل المدارس على العمل على إدخال الجداول المدرسية ضمن نظام سجل المعلم.
من جانب آخر، تفاعلت وزارة التربية مع الخبر الذي نشرته «الأنباء» حول مسابقة أخي اليتيم الذي يشترط على الطالب المشارك إحضار شهادة وفاة لأحد الوالدين، حيث أكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف مريم العنزي ان شروط هذه المسابقة صادرة من وزارة الشؤون، لافتة إلى انه ستتم مخاطبة الشؤون لحذف هذا الشرط والاكتفاء بكتاب من مدير المدرسة فقط «لمن يهمه الأمر».
وقالت العنزي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان التربية حريصة في المحافظة على بيانات الطلبة الخاصة، مشيرة إلى ان المسابقات تبقى اختيارية وليست إجبارية.
وأضافت اننا نعمل من خلال المسابقات على الارتقاء بمستوى الطلبة العلمي وتزويدهم بالمعلومات التي تعود عليهم بالفائدة بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المعنية، مؤكدة ان التربية تضع مصلحة أبنائنا الطلبة فوق كل اعتبار.

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