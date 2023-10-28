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المطيري لـ الأنباء تعيين مدير للمركز الطبي بهيئة ذوي الإعاقة بالأصالة أو ندبا قريبا

10/28/2023 11:39:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف الحميدي المطيري عن تشكيل لجان فنية لتعيين النواقص في الطاقم الطبي والتمريضي عبر الدرجات المتاحة في المركز الطبي بالتعاون مع وزارة الصحة.
وعن تعيين مدير للمركز الطبي، قال المطيري في تصريح لـ «الأنباء» انه في القريب العاجل سيتم تعيين مدير او ندب مدير للمركز من قبل وزارة الصحة.
وأوضح ان المركز يخدم نزلاء إدارة رعاية المعاقين ومنتسبي مركز التأهيل المهني في السالمية ونزلاء مجمع الصباحية.
وعن توفير مزايا للتشجيع على العمل في إدارات رعاية المعاقين، أكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف ان الجهاز الطبي والتمريضي يأخذ المزايا التي تمنح للعاملين في مؤسسات وزارة الصحة.

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