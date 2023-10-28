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رصد عدد من التجاوزات في محمية صباح الأحمد الطبيعية تم خلالها استخدام أسلحة نارية للصيد الجائر

10/28/2023 11:39:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذر مركز العمل التطوعي الكويتي أمس من الدخول إلى محمية صباح الأحمد الطبيعية من دون الحصول على تصريح رسمي، لافتا إلى رصد عدد من تجاوزات الدخول إليها تم خلالها استخدام أسلحة نارية للصيد الجائر.
وقال المركز في بيان صحافي إن فريق إدارة المحميات الطبيعية التابع له قام بالتعاون مع وزارة الداخلية برصد تلك التجاوزات والتحفظ على المضبوطات.
وأكد ضرورة الحصول على تصريح رسمي قبل الدخول إلى المحمية تجنبا للمساءلة القانونية، إذ إنه وبحسب المادة رقم (100) من قانون البيئة «يحظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو حيازة أو نقل الكائنات الفطرية البرية والبحرية حية كانت أو ميتة أو المساس بصغار هذه الكائنات أو بيوضها أو أعشاشها أو موائلها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع وأعداد الكائنات المسموح صيدها في مواسم وأماكن محددة».
وأفاد بأن المادة (149) من القانون نصت على «يعاقب كل من يخالف هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 500 دينار كويتي ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الكائنات المضبوطة وكذلك المواد المستخدمة».
وأهاب بعدم الاقتراب من أسوار المحمية ومحاولة دخولها حفاظا على الأرواح، معلنا عن إخلاء مسؤوليته عن الأشخاص الذين يخترقون أسوار المحمية بالمخالفة للقانون.
وتقع محمية صباح الأحمد الطبيعية تحت إشراف مركز العمل التطوعي وتبلغ مساحتها 330 كم وتعد أكبر النظم الإيكولوجية الأرضية التي تم تخصيصها كمحمية ذات أهمية طبيعية تضاريسية وبيولوجية بالإضافة إلى المحافظة على إدارة الموارد الطبيعية المتجددة.
وتشتمل المحمية على جرف صخري يرتفع إلى 116 مترا عن المسطحات الطينية الساحلية وما يرتبط بها من المستنقعات المالحة والكثبان الرملية على جون الكويت.

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