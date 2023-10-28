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الحداد الكويت حريصة على تطوير العلاقات مع السلفادور بمختلف المجالات

10/28/2023 11:39:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قدم سفيرنا لدى المكسيك صلاح الحداد أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة وغير مقيم لدى السلفادور إلى نائب رئيس السلفادور فيليكس أويوا.
وقال السفير الحداد في تصريح لـ «كونا» إنه نقل خلال المراسم التي أقيمت بالقصر الرئاسي في العاصمة سان سلفادور تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد إلى رئيس السلفادور نجيب بوكيله، كما نقل الى نائب رئيس السلفادور تحيات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، معربا عن اعتزاز الكويت بعلاقات الصداقة الطيبة التي تربط البلدين. وأضاف السفير الحداد أنه أكد في أثناء اللقاء حرص الكويت على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية مع السلفادور في مختلف المجالات.
من جانبه، رحب نائب رئيس السلفادور بالسفير الحداد، مشيدا بالعلاقات التي تربط بلاده مع الكويت ورغبتها المتبادلة كذلك بتنمية العلاقات فيما أعرب عن تمنياته له بنجاح مهمته.
وبذلك أصبح السفير صلاح الحداد أول سفير كويتي يقدم أوراق اعتماده لدى السلفادور، حيث أقام البلدان العلاقات الديبلوماسية عام 1999 ولا توجد سفارات مقيمة في عاصمتي البلدين.

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