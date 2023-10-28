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بالفيديو السفير وربا أكثر من 40 ألف مواطن كويتي زاروا النمسا خلال العام الماضي

10/28/2023 11:39:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أشاد سفير النمسا لدى البلاد ماريان وربا، بالعلاقات النمساوية - الكويتية والتي وصفها بالممتازة والتاريخية، حيث بنيت على أسس صلبة من الصداقة والثقة والاحترام المتبادل، معربا عن سعادته بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على كل الأصعدة ومختلف مجالات التعاون. وأشار وربا - في مجمل كلمته التي ألقاها خلال الحفل الذي أقامته السفارة في مقر إقامته مساء الخميس الماضي بمناسبة العيد الوطني بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير نبيل الدخيل ووكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل، ولفيف من السفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى البلاد، والشخصيات العامة ومجموعة من أبناء الجالية النمساوية في الكويت - أشار إلى ان بلاده تهدف إلى توطيد علاقتها الثنائية مع الكويت ورفع مستوى التعاون البلدين واستشراف آفاق جديدة له في مختلف المجالات.
وثمن دور الأصدقاء والشركاء الذين اعتبرهم ركنا أساسيا في دعم العلاقات الوثيقة بين البلدين وتعزيز روح التعاون بينهما في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والأعمال والثقافة والسياحة.
ولفت إلى أن الزيارة المهمة التي قام بها وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مؤخرا إلى فيينا وتحديدا في يونيو الماضي تعكس العلاقات الممتازة بين البلدين، حيث التقى نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرغ ورئيس البرلمان النمساوي فولفغانغ سوبوتكا، حيث تم الاتفاق خلال هذه الزيارة على تكثيف التعاون الثنائي في كل المجالات، كما تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية المهمة التي ستصب في مصلحة العلاقات وتؤطرها في العديد من الجوانب.
وأوضح وربا أن العلاقات التجارية بين البلدين مزدهرة ولكن لايزال هناك دائما مجال لمزيد من النمو، لافتا إلى ان أكثر من 40 ألف مواطن كويتي قد زاروا النمسا العام الماضي، مبينا انه منذ شهر سبتمبر الماضي قام القسم القنصلي بالسفارة بإصدار تأشيرة الشنغن لمدة 5 سنوات لجميع المواطنين الكويتيين الذين يسافرون إلى النمسا، مؤكدا أن هذا سيجعل السفر أسهل بكثير وأكثر ملاءمة، لأن التأشيرة صالحة لمدة 5 سنوات.

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