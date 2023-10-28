Sunday, 29 October 2023 07:57 GMT

وكيل الشؤون لـ الأنباء خطة للتحول الرقمي بالتنسيق مع تكنولوجيا المعلومات

10/28/2023 11:39:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز المطيري أن الوزارة من أكثر الجهات التي نسقت مع تكنولوجيا المعلومات ليكون لديها خطة متكاملة للتحول الرقمي. وأشار المطيري،
في تصريح خاص لـ «الأنباء»، إلى أن الوزارة انتهت من وضع تصورها ومقترحاتها بالتعاون مع تكنولوجيا المعلومات وشركة «مايكروسوفت» لتحويل جميع خدمات الوزارة للمستفيدين ضمن الأنظمة الآلية وتم اعتماد الخطة للمرحلة المقبلة. وأوضح أن الوزارة انتهت من ميكنة أغلبية قطاعاتها وتعمل حاليا مع برنامج مسار ليكون شاملا لجميع خدمات الوزارة وتحت مظلة البوابة الإلكترونية للدولة وعبر تطبيق «سهل»، بالإضافة الى استكمال ميكنة الإدارات المتبقية لنصل في النهاية إلى التحول الرقمي بالكامل. وحول الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات، أكد المطيري انه يهدف لتطوير أنظمة الوزارة واستكمال ميكنة الإدارات لتكون رقمية بالكامل سواء أنظمة خدمة الموظفين أو أنظمة المستفيدين من خدمات الوزارة، مشيرا إلى انه على صعيد خدمات الموظفين بدأ العمل في الملف الوظيفي لتقديم جميع مخاطبات الموظف عبر أنظمة الكمبيوتر أو عبر الهواتف الذكية.

MENAFN28102023000130011022ID1107323477

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث